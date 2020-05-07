٧ أيار... تاريخ معمّد بالكرامة (بقلم جومانا ناهض)

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لم يكن تاريخ ٧ ايار تاريخًا مميّزًا لنا فحسب، فنحن عندما اخترناه اخترنا أن نكون متميّزين، لكنّه كان مميّزًا ومفصليًّا للبنان الّذي كان يعاني احتلالًا أنهكه.

٧ أيار كان يوم عاد جنرالنا ليطأ بقدمه الهدّارة الأرض الّتي لطالما أحبّها حتّى العبادة ولم يبخل بدمه وبحياته حتّى الابتعاد عنها ليحميها.

في ٧ أيار يوم قيل عاد التسونامي ولم يعرفوا وقتها أنّه سيهزّ عروشهم وسيكسر فسادهم وسيحرّر الأرض والفكر معًا.

٧ أيار ليس تاريخًا بالصّدفة إنّه سبعة الانتصار سبعة الانقلاب.

وأيار ليس وليد صدفة فهو أيار النّوار أي النور بعد الظلمة.

٧ أيار، يا جنرالنا العظيم هو اليوم الّذي التقيناك فيه بالعيون وبدقّات القلوب فأنت من منفاك لم تتركنا أبدًا كما وعدت.

وعدت وعاد الأمل بلبنان "لنا" وكان فكّ الاحتلال واستلام الأرض، وبعدها كانت المعركة الأصعب استعادة الوطنيّة ممّن باعوها. هي المعركة الأصعب لكنّها ليست بالمستحيلة قلتها يا جنرالنا العظيم وها أنّ ١٥ عامًا مرّت وما زال ضمير البعض ووطنيّته مرتهنان لخارج، لعملة ولوعود وكأنّها بالأزل، وهم لا يدركون أنّها لل بدّ أن تصل لغيرهم وهذا يعني أنّهم فقدوها.

المعركة ليست سهلة ولكنّنا معك ما تعوّدنا أن نيأس، أو أن ننكسر أو أن نبيع بالرّخيص. معك عايشنا الأزمات وانتصرنا عليها، مررنا بصعوبات وفتتناها، طُعنّا وتحمّلنا الطعنات فمن يأتينا من الخلف لا يعرف أنّه يدفعنا إلى الأمام.

أنت اليوم فخامة الرّئيس لكنّك دومًا ستبقى لنا الجنرال الصّارخ وإن كانت صرختك اليوم أكثر هدوءًا، ستبقى لنا الأمل- بما سعوا ويسعون لحرماننا منه - بلبنان.

ستبقى لنا السّند الّذي مهما مرّت عليه السّنوات سيبقى منتصب الهامة مرفوع الجبين.

كلّ يوم نعيش معك عودة جديدة لكلّ من نهبوه من ماضينا وما يحاولون نهبه من مستقبلنا. عودة الوطن بكلّ مقوّماته وقوّته إلى شعب هذا الوطن " الشّعب العظيم.

فخامة الرّئيس، جنرالنا، عيوننا ترنو إليك وقلوبنا تهتف بالنّصر فمعك لن يكون غدنا إلّا مشرقًا.

عودتك هي عودتنا ونحن معك صوب التّحرّر ننطلق.

" منحبّك"