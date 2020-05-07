هذا طقس الاسبوع المقبل!

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عاد الاستقرار الجوي ليسيطر على لبنان اليوم وغدا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، كما أن بعض الأمطار المحلية متوقعة يوم السبت المقبل نتيجة انخفاض الضغط الجوي فوق منطقتنا بالتوازي مع تيارات رطبة قبل عودة الاستقرار مجددا يوم الأحد.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يكون الطقس الاسبوع المقبل مستقرا مشمسا إجمالًا ودافئا جدا... في التفاصيل:

الخميس: طقس مستقر مع ارتفاع الحرارة فيما يتشكل ضباب على الجبال.

١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٤ درجة، بقاعا بين ٨ و٢٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١١ و ١٩ درجة

٢- الرياح جنوبية غربية ٣٠كم/س

٣- الرطوبة ٧٥٪؜

٤- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa

٥- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠

الجمعة: طقس مستقر غائم جزئيًا إلى غائم بسحب عالية ومتوسطة فيما ترتفع درجات الحرارة لتصبح الأجواء دافئة نهارًا وتتراوح ساحلا بين ١٧ و ٢٦ درجة.

السبت: طقس متقلب غائم إجمالًا مع احتمال أمطار محلية خفيفة فيما تنخفض درجات الحرارة وتتراوح ساحلًا بين ١٥ و ٢٣ درجة ويتشكل ضباب على الجبال.