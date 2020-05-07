المرحلة الثانية من تفشي كورونا في لبنان ستكون الأسوأ!

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أعربت مصادر طبية لـ "الأنباء" عن خشيتها من تزايد اصابات كورونا في صفوف المغتربين العائدين، خصوصا مع إنتهاء المرحلة الثانية وبدء المرحلة الثالثة في 14 أيار الحالي بعد تسجيل سبع إصابات بين العائدين من سيراليون والحديث عن إصابات بين القادمين من نيجيريا.



وتوقعت المصادر ان تكون المرحلة الثانية من تفشي وباء كورونا أصعب من المرحلة الأولى التي أمكن السيطرة عليها وانحسارها بشكل فاعل، وذلك بسبب إجراءات رفع الحجر الذي قد يؤدي الى عدم التقيد باجراءات الوقاية.



وناشدت المصادر الحكومة ووزارة الصحة الإبقاء على الجهوزية وتكثيف عمليات اجراء الفحوصات، واخضاع كل المعابر اذا ما اعيد فتحها للمراقبة الشديدة. ورأت أن إجراءات الوقاية والحجر المنزلي هي مسؤولية الجميع من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط والتقيد بإجراءات التعقيم والنظافة بشكل دائم.