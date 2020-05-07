استرداد الأموال المنهوبة في مجلس النواب اليوم

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يحضر ملف استرداد الاموال المنهوبة في ساحة النجمة اليوم. اذ تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، جلسة عند الحادية عشرة قبل الظهر، لمتابعة درس اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الاموال المنهوبة، في سياق الجلسات التي تعقدها لاقرار "منطومة قوانين مكافحة الفساد".

وكانت اللجنة اقرت "الاثراء غير المشروع" والغت السرية المصرفية عن من يؤدي وظيفة عامة واقاربه ومستشاريه. وهي تقارب استرداد الأموال المنهوبة بآلية للتعقب والتحفظ والمصادرة والاسترجاع.



ويتوقّع انجاز القانون استرداد الأموال المنهوبة في الجلسة التي ستعقد اليوم بحضور ممثلي وزارة العدل.