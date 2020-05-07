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الأسد: تحية لهم ... على ما ربوا وتحية لأبنائهم على ما قدموا

7
MAY
2020
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احتفلت سورية أمس، بعيد الشهداء في وقت يواصل فيه الشعب العربي السوري تقديم المزيد من الشهداء دفاعا عن الوطن وكرامته وسيادته والقضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية وطرد الاحتلال من البلاد.

 

ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية في صفحتها على “فيسبوك” في ذكرى شهداء السادس من أيار التي تصادف اليوم شريط فيديو يظهر في مقاطع منه تشييع عدد من شهداء الجيش العربي السوري وفي مقاطع أخرى يظهر استقبال الرئيس بشار الأسد لعدد من أسر الشهداء وكذلك استقبال السيدة الأولى أسماء الأسد لبعض تلك العائلات.

 

وترافق ما تضمنه شريط الفيديو من مشاهد مع عبارات للرئيس الأسد حول الشهادة والشهداء كان قالها في خطاب سابق.

 

وقال الرئيس الأسد في الشريط《وإذ ننحني إجلالا أمام عظمة شهدائنا وجرحانا فإنه من واجبنا أن نقف احتراما أمام عظمة عائلاتهم الجبارة، فتحية لهم على ما ربوا وتحية لأبنائهم على ما قدموا 》.

الوطن السورية
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