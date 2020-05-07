حسن: لبنان تلقى عرضاً روسياً للمساعدة في مواجهة تفشي "كورونا"

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أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن لبنان تلقى عرضاً روسياً للمساعدة في مواجهة تفشي وباء كورونا، مشيراً إلى أن المسؤولين في انتظار وصول هذه المساعدات الطبية واللوجستية.

وقال حسن أمس، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: «الجانب الروسي بادر قبل أسبوعين إلى عرض تقديم مساعدة عينية لتشخيص الفيروس، وننتظر وصول هذه المساعدات».

وأكد حسن أن لبنان هو من الدول القليلة التي نجحت في السيطرة على وباء كورونا، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تأمين الإمكانات والقدرات اللازمة لمواجهة الموجة الثانية.

وقال: «وفق المعطيات العالمية، الكل يتحدث عن موجة ثانية، وما فعلناه في المرحلة الأولى هو أننا نجحنا في تسطيح المنحنى الوبائي، بما يمكّننا من تجهيز مستشفياتنا الحكومية التي كانت محرومة من التجهيزات والاهتمام الحكومي نتيجة لتراكمات تعود إلى ثلاثين عاماً، بما يمكّنها من التصدي للوباء».

وأضاف: «نحن نحاول كسب الوقت قدر المستطاع، حتى نصل إلى شهر سبتمبر (أيلول)، بحيث نكون مستعدين لكل الاحتمالات، وقد يكون اللقاح تأمّن في هذا الوقت».

يذكر أن لبنان سجل 741 إصابة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة.