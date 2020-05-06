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الثورة والحكمة (بقلم سمير مسره)

6
MAY
2020
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جربو معي هل الاختبار البسيط. فتحو الصفحات الالكترونية كل يوم، وعدو كمية الشائعات، والشتائم،  والكذب، والمسبات. بتشوفو انو بيشكلو نسبة اكتر من تمانين بالمية من عدد الكلمات.

 

الفساد مش بس السرقة، والنهب. الفساد الاكبر هو كمان قلة التهذيب والاخلاق. ما كان غلطان المفكر العربي يللي قال: "لسانك حصانك ان صنته صانك". اذا افترضنا انو كتار من السياسيين هني ابطال النوع الاول من الفساد، فينا نقول كمان انو البعض من المنتفضين هني السباقين بالنوع التاني، وانضم الن بعدين كتير من الناس يللي ما بيشاركوهن الرأي. هيك بصير الكل فاسد، وبيكون شعار "كلن يعني كلن" اصح.

 

النوع الاول من الفساد اقتصادي معيشي محض، واكيد قابل يوما" ما للعلاج. اما التاني فهو اخطر لانو اجتماعي انساني يؤشر للآسف على شو ممكن تكون صفات وتصرفات اجيالنا القادمة، بعد ما تخلص مرحلة محاسبة من تثبت عليه تهمة السرقة والنهب. حقون الشابات والشباب يكونو غاضبين، وحقون يعبرو عن هل الغضب. بس ما حقون ابدا"، عن قصد او غير قصد، يمسو بكرامة غيرون، ويعتدو على حريتون، وينصبو حالون قضاة،  ويزرعو الكراهية، بمجتمع لبناني حلو وفريد من نوعو، بس بنفس الوقت معقد بتركيبتو. بهل الموضوع بالذات، وخلافا" للكتار من يللي عم بينادو بالتغيير، انا بعتقد انو المشكلة الاساسية بلبنان، مش بالانتماء الطائفي، بل بطريقة ادارتو وبالنزعة المؤذية لاستغلالو، واستعمالو كأدآة تحريض وتفرقة.

 

حذاري الدخول بهيك نفق، واذا نحنا دخلنا في بالفعل، علينا نطلع منو سريعا". ثورة التغيير مش معناتا نهدم الهيكل على رؤوسنا كلنا، وما نقدر بعدين نعمر شي. ثورة التغيير هي مشوار طويل ومستمر، لتطوير حسنات نظامنا، وللالغاء شوائبو، ولزيادة افكار جديدة عليه. كل واحد بفكر انو هل الشي بيصير بكبسة زر بيكون، للآسف، اما مش واعي شو عم بيعمل، او عم بيخدم اهداف سلبية ومخفية. 

 

لازم نعرف انو الثورة والحكمة مش مفهومين متناقضين. التاريخ بعلمنا انو بكتير من الاوقات الثورات بتاكل اصحابا، واذا نجحت، بتكرر اخطاء النظام يللي سبقا لانها بتكون مبنية على الحقد، ومتل ما كلنا منعرف الحقد اعمى. نتيجة  الثورة والحكمة بتجي اقوى واكثر تناغما" مع مجتمعنا ومستقبلنا. ما حدا يخاف من هيك ثورة، لانو اصحاب النيات الحسنة والعمل الدؤؤب بهل البلد كتار. 

 

 

 

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