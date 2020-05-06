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الاتحاد اللبناني المسيحي المشرقي يدعو الى ثورة الدولة على ميليشيات الفساد

6
MAY
2020
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عقدت الأمانة العامة للاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي اجتماعها الدوري برئاسة أمينها العام المحامي فرنسوا العلم وبحثت آخر المستجدات على الساحة اللبنانية وأصدرت البيان التالي:


دعا الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس الحكومة حسان دياب الى اعلان ثورة الدولة اللبنانية على ميليشيات الفساد، لتحرير لبنان وكامل سلطاته واداراته واجهزته ومرافقه ومقدراته من الاستباحة ووضع اليد عليها.


وطالب الاتحاد المسيحي القضاء اللبناني وسائر السلطات المعنية لمساندة الحكومة في مسعاها الوطني، ووجّه النداء الى الشعب اللبناني المقهور الى الوعي التام لأهمية الفرصة السانحة لتحرّره من التبعية والفقر والانخراط في دعم مشروع الرئيس والحكومة في مواجهة الحرب الشرسة التي يشنها اركان الفساد عليهم، لمنعهم من استرداد ما للدولة من عزّة وسيادة وما للشعب من حقوق.


وذكّر الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي الشعب اللبناني بحقبة الثمانينات عندما حاول رئيس حكومة لبنان الانتقالية آنذاك العماد ميشال عون استرداد بعض المرافق الحيوية للدولة اللبنانية، والتي كانت ميليشيات الحرب المتقاتلة فيما بينها قد استولت عليها على مدى سنوات الحرب، فما كان منها الا ان تناست "قضاياها ومبادئها وشهدائها" وطوت صفحة خلافاتها، وتحالفت فيما بينها، وتقاطعت مع من كانت تعتبرهم من مواقعها المختلفة أعداء لبنان الخارجيين، وتمكنت في ١٣ تشرين ١٩٨٩ من اسقاط العماد عون وحكومته، واستكملت بعد ذلك استيلاءها بالتعاون مع مفوضي القوى الخارجية في لبنان على ما كان قد تبقى للدولة اللبنانية من سيادة وكرامة ومقدّرات.


وأشار الاتحاد المسيحي الى ان خروج الجيش السوري من لبنان في العام ٢٠٠٥ ولّد شعورا وطنياً لدى اللبنانيين بإمكانية ان يتحرّر زعماء البلاد من الفكر الميليشياوي الذي حكموا من خلاله طيلة العقود الماضية، لكن للأسف تبين ان تلك الزعامات والميليشيات قد رسّخت قبضتها على كامل مفاصل الدولة ومرافقها، وانه من غير الوارد لديها التخلي عن فسادها واستنزافها لموارد الدولة ومقدّراتها حتى الرمق الأخير، غير آبهة بمصير وطن وشعب بأكمله بات اليوم على حافة الجوع.


واعتبر الاتحاد المسيحي ان حراك ١٧ تشرين ٢٠١٩ قد فشل الى حدٍّ بعيد في منع استغلاله، وعجز عن تحقيق اي تغيير جدي في مواجهة الفساد لوقف الانهيار.


ودعا الاتحاد المسيحي الحراك الى مساندة حكومة الرئيس حسان دياب المدعومة من فخامة رئيس الجمهورية وقلّة من الشرفاء في الخطوات الإصلاحية التي تتبعها، محذراً من تحالف جديد قديم يطل برأسه، قوامه ميليشيات الفساد نفسها التي بدورها تسعى الى تقديم أوراق اعتمادها للقوى الخارجية الطامعة بلبنان لتشكيل جبهة موحّدة هدفها اسقاط الحكومة، وقطع الطريق على أية محاولة جدّية لبناء الدولة القوية، مما يوقف سرقاتها واستنزافها المتمادي بما يشبه مشهدية العام ١٩٨٨ وكأن التاريخ يعيد نفسه.

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