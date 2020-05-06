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قضاء العجلة يمنع رئيس وأعضاء مجلس إدارة هذا المصرف من السفر!

6
MAY
2020
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أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح قرارا معجل التنفيذ على أصله قضى بمنع رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك بيبلوس والمدير العام من السفر، وذلك على خلفية العريضة التي تقدم بها المستدعي علي شهاب في وجه المصرف - فرع صور الذي رفض إعطاءه مبالغ مالية من حساب المستدعي من دون سبب مشروع.

 

وورد في حيثيات القرار أن شهاب يعمل في مجال التجارة واستيراد البضائع والمقاولات، وأنه طلب من البنك تحويل حوالات الى الشركات التي يتعامل معها في الخارج، وقد ترتبت عليه فواتير مستحقة من جراء رفض البنك تمويل المبالغ التي طلبها، كما رفض تمويل تكاليف إنشاء مشروع سكني للمستدعي في بلدة طيردبا.

 

واعتبر القرار أن تمنع البنك عن تحويل المبالغ المطلوبة من المستدعي عرض علاقاته مع الشركات وسمعته لضرر جسيم.

 

وألزم القرار المصرف بتحويل مبلغ 40,825 يورو من حساب المستدعي وخمسة الآف دولار لزوم سداد الفواتير المستحقة.

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