بالصور - ضروري نحكي يبحث في تفاصيل الخطة الاقتصادية وآخر مستجدات السياسة

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الخطة الاقتصادية وقدرتها على انتشال لبنان من نكباته المالية، حرب التجاذبات السياسية وعودة الاحتقان إلى الشارع، مصير الليرة، ولقمة عيش اللبناني... كل هذه الملفات حلّت بموضوعية وجرأة على طاولة ضروري نحكي لهذا الأسبوع، مع النائب في تكتل الجمهورية القوية جورج عقيص والنائب في تكتل لبنان القوي آلان عون. كما وناقشت الإعلامية داليا داغر الخطة الاقتصادية مالها وما عليها في مداخلة مع الخبير الاقتصادي زياد ناصرالدين، ومصير المطاعم في لبنان في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الاستشثنائية التي تشهدها البلاد مع نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، وكان في الحلقة أيضاً وقفة على حملة المساعدات الفرنسية للبنان في اتصال مع الدكتور حسان حسيني.

مقدمة ضروري نحكي

استهلت داغر برنامجها بنعي عيد العمال في الظروف التي نمرّ بها، وقالت: "مرَّ عيدُ العمالِ من دون عيدٍ هذا العام... القلقُ على المستقبلِ يطغو على كلِ ما عداه؛ أكبرُ من الأعيادِ ومن السياسةِ ومن الاقتصادِ ومن الحدود. قلقٌ عالميٌ يخيمُ فوقَ كلِ الدولِ، كبيرةٍ وصغيرةٍ، ثريةٍ وفقيرةٍ، ولا يترك أحدًا يرتاح. والسؤالُ لم يعدْ يتعلقُ بظروفِ العيدِ هذا العام في ظلِ توقفِ الأعمالِ وتجزأةِ الأجورِ، إنما السؤالُ هو عن العيدِ المقبل وظروفِ العمالِ وجميعِ الناس في الأيامِ المقبلة. فالركودُ الاقتصاديُ العالمي واستقرارُ أسعارِ النفطِ عند تراجعِها ودمارُ قطاعِ السياحة في الاقتصادِ العالميّ ساووا بين الدولِ التي تبعتنا في لجمِ الإنفاق. ولم يعد السؤالُ خاصًا بنا وحدَنا إنما بات الجميعُ يسأل: كيف نخرجُ من هذا النفق؟".

"ومن الآن لم يعد مهماً توصيفُ الحالة: لا تضيّعوا الوقتَ بما هو معروفٌ من الجميع، التحدي هو في الإجابةِ على السؤال: كيف نخرج من هذا النفق. فمن تباروا لسنواتٍ في توصيفِ المشكلةِ عندَنا خفتَت أصواتُهم وتراجعَت مزايداتُهم حين أتى موعدُ تقديمِ الحلول".

وأضافت: "لأكثر من عقدَين كان هؤلاءُ يتسابقون على الوجاهةِ، حين كان الإنفاقُ السنويُ يتوزعُ كالتالي: 33 بالمئة لتسديدِ ديونٍ وخدمةِ دين، 34 بالمئة لرواتبِ موظفين، 22 بالمئة لاستثماراتٍ ومشاريع تشغيليةٍ تذهبُ بغالبيتِها للمقاولين والمتعهدين، و11 بالمئة لدعمِ فاتورةِ الكهرباء بعد تصديهم لبناءِ معاملَ ورفضهم رفعَ الدعمِ الرسمي لسعرِ الكهرباء".

وتابعت داغر: "أما بعدَ أن جفت المواردُ، قرروا إدارةَ ظهورِهم بشكلٍ جماعي ومنظمٍ، تاركين المواطنين لمصيرِهم. وحتى حين قدمَتِ الحكومةُ خارطةَ طريقِها لإخراجِنا مما أوصلونا إليه، بدأت المكابرةُ ممن هم أصلُ كلِ البلاء، فباتت مشاركتُهم في طاولةِ الحوار بشأنِ هذه الخطةِ موضعَ مزايدةٍ سياسية. بعضُهم لا يفعل شيئًا لمساعدةِ الناس على الخروجِ من أزمتِهم، والبعضُ يحاولُ فعلَ كلِ شيء لمنعِ الحكومةِ من النجاح، كأن الانهيارَ يميزُ بين مواطنٍ وآخر.

لكن المواطنَ ليس لوحدِه؛ هناك بين المسؤولين من لا يملكُ بيتًا أو أرضاً أو وطناً آخر. هناك من لا يملكُ ترفَ تجربةِ حظه بتجربةٍ سياسيةٍ ورثَها عن طريقِ الصدفة. هناك من لا يعوّلُ على انهيارٍ اقتصاديّ يعيدُه عبر صفقةٍ دوليةٍ إلى الحكم".

وأكدت داغر أن "هناك من يعوّلُ أولاً وأخيراً على نجاحِه بمهمةٍ يعتقدونَها مستحيلة، وهو يحملُ اليومَ خريطةَ طريقٍ يمكن أن ننتقدَها أو نشككَ ببعضِ ما وردَ فيها، لكنها تبقى الحلَ الوحيد الموجود في يدنا، لا مجردَ نظرياتٍ كالعصافيرِ فوقَ الأشجار. ففي مواجهةِ الأوضاعِ الصعبةِ جداً، لا مجالَ للمهادنةِ أو الاستسلامِ. الآن سيتمكن كلُ مواطنٍ من المقارنةِ، وعلى كلِ المستوياتِ، بين من يحاولُ فعلَ المستحيلِ لإخراجِه من الأزمةِ ومن لا يفعلُ شيئًا. علماً أن الضائقةَ المعيشيةَ تتوسعُ على نحوٍ خيالي، في ظلِ الحصارِ المصرفيّ على ودائعِ اللبنانيين".

وختمت: "لا بدَّ أن أقولَ في المقدمةِ بعد ما قرأته من تعليقاتٍ أن الحوارَ الإعلاميَ لينجحَ يحتاجُ دوماً لوجهتَي نظر، فلا يتضحُ رأيٌ وينضج إلا عند رؤيتِه يتحاورُ مع الرأيِ الآخر. ومن يملكُ الحجةَ القويةَ والمنطقَ يرحبُ بالمناظرةِ، ولذلك يحزنني اعتذارُ غالبيةِ نواب المستقبل الذين اتصلنا بهم لدعوتِهم إلى حلقةِ الليلة، ويسرني في المقابل بترحيبِ النائبَين عون وعقيص، على امل أن يعكسَ الحوارُ في رقيِّه المعتادِ المقاربتَين المختلفتَين للأزمة، بين القواتِ والتيار".

النائب آلان عون

عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون أكد أن الدولة الفرنسية تلجأ لمساعدة بعض المدارس مادياً، ويجب البحث جدياً في حلول للأزمة الراهنة، ولفت إلى أن موضوع سلاح حزب الله لا يعيق إصلاح الدولة، ممكن أن يعيق بعض العلاقات الخارحية، وهناك مشكلة تتعلق بالانقسام حول هذا السلاح، "ففي العام 2005 دخل البلد في صراعات سياسية عطلت الإنتاج ومن هنا كانت أهمية الوصول إلى تسوية حقيقية تكرست بانتخاب الرئيس عون".

ورأى عون أن الملف الاقتصادي أولوية اليوم، ويجب عدم تعطيل أي اتفاق في هذه المرحلة، فلا يجب أيضاً أن تكون الخطة الاقتصادية ضحية أي تجاذب سياسي، "يمكن معالجتها علمياً لكن لا يجب الإطاحة بها سياسياً".

ولفت إلى "أننا نحاول مساعدة اللبنانيين المغتربين للعودة، لكن لا يمكننا الاستمرار بهذا الأسلوب لإعادتهم، لأنه لا يجب حصر العودة بمن يتمتع بوساطة معينة، لذا علينا فتح خط للطيران للجميع ووضع استراتيجية لعودتهم تتضمن كل الإجراءات الصحية اللازمة وندعو مجلس الوزراء للبت بهذه الخطوة".

وبالنسبة للإنتخابات النيابية المبكرة، رأى أنه لا يمكن تطبيقها بهذه المرحلة لأن من غير الممكن التلاعب باستقرار المؤسسات "وفي هذه المرحلة الدقيقة لا مكاسب لأي جهة سياسية، وبعيداً عن السياسة، العلاج الأنسب علمياً هو خطة اقتصادية ناجحة، ومن إيجابيات الخطة الاقتصادية أن لأول مرة هناك اعتراف حقيقي بالواقع المالي كما هو وهنا نعترف بجهد وزير المالية، إضافةً إلى أن هناك نوايا جيدة لإصلاح الدولة، لكن من السلبيات أن هناك محاولة مسح للخسائر بشكل قاطع مع التطاول على أموال المصارف والمودعين".

وأضاف: "الحكومة أقرت تخفيف عدد الموظفين في القطاع العام واليوم لا بديل عن صندوق النقد الدولي، وهذه الخطة الاقتصادية هي بمثابة تأشيرة دخول إلى صندوق النقد الدولي، ونحن أمام اختبار كبير اليوم، وما زلنا في مرحلة الترقب لناحية تعاطي صندوق النقد مع أزمتنا المالية".

"الطمع كان كبير وأوصل الاحتياطات إلى ما وصلت إليه اليوم، كما تقع على عاتق مصرف لبنان مسؤولية كبيرة أيضاً، فالإستنسابية التي تمت ممارستها في تحويل الأموال إلى خارج لبنان لا أخلاقية، خصوصاً للشخصيات العاملة في الشأن العام".

وختم عون: "إذا تخطينا أزمة كورونا يجب علينا مساعدة قطاع السياحة وتحديداً قطاع المطاعم، ويجب استقطاب السواح الذين يتمتعون بقدرة شرائية أكبر من قدرة اللبناني الشرائية لتعزيز هذا القطاع وتفعيله وأنا تقدمت بمشروع قانون في الجلسة الأخيرة يقضي بإعفاء كل الأفراد والمؤسسات من تسديد قروضهم في الـ ٦ أشهر المقبلة".

النائب جورج عقيص

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أكد بدوره أننا "دخلنا في مرحلة قاسية لم تمر على لبنان من قبل، ويجب الانصراف إلى معالجة أزمة الجوع من خلال اجتراح حلول سريعة، فالناس هي ضحية سنوات من سوء الإدارة ويجب أن نتحمل المسؤولية وآن الأوان للمعالجات الجدية".

ورأى أن هناك ألغام في هذه الخطة الاقتصادية الإصلاحية "فكل إيجابي تمت صياغته في الخطة الاقتصادية بشكل تمنيات وكل سلبي تمت صياغته بشكل جازم"، وأضاف: "الحكومة لم تخبرنا عن آثار حزب الله على الاقتصاد اللبناني، ولم تخبرنا أثر النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني، وهذا يعتبر من فجوات الخطة الإصلاحية، ومن سلبياتها أيضاً موضوع الكهرباء، واقتطاع الهيركات بالفوائد وتحميل المصارف الجزء الأكبر من هذه الخسارة من دون خطة B".

ومن إيجابيات الخطة برأى عقيص المطالبة بإعادة الأموال المحولة إلى الخارج إبتداءً من ١/١/٢٠١٩، واستعادة الأموال المنهوبة وفتح ملفات الهدر والفساد بشكل ممنهج، وطالب بضرورة إعطاء الدولة الصلاحية لديوان المحاسبة لاسترداد وإعادة التحقيق بالأموال المنهوبة بدلاً من تسليم شركات محاسبة خارحية التدقيق بحسابات الدولة.

وأضاف: "وضع المغتربين سيء جداً في الخارج وهذا الواقع مرير جداً ولا نستطيع أن نسيّر موضوع العودة بالقطارة، والمجلس النيابي ولجنة الشؤون الخارجية قاما بإيصال صوت المغتربين بالشكل المناسب، وقالا إنهم لا يريدون أن يعرضوا اللبنانيين للخطر، ولكن أيضاً لا يريدون أن يعرضوا المغتربين للإذلال، فكان التمني بفصل غير المصابين بكورونا عن المصابين".

وقال عقيص: "هذه الطبقة السياسية من ما بعد الطائف ثبت أنها مسؤولة عما وصل إليه لبنان من واقع مزرٍ، والمحاسبة يجب أن تكون قانونية قضائية، أو مسؤولية شعبية تمارس من خلال الإنتخابات، وهؤلاء الأفرقاء يفترض أن يكونوا كتلة واحدة لإنقاذ البلد وتعزيز المحاسبة". وأكد أن نواب القوات لم يتخذوا بعد القرار حول المشاركة بلقاء بعبدا يوم الأربعاء.

نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي

نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي أكد بدوره أن "إعادة فتح المطاعم اليوم كانت محزنة وغير مجدية، فالسيولة معدومة والقدرة الشرائية تتلاشى".

ورأى أن عودة الوهج للمطاعم والقطاع السياحي أصبحت صعبة في هذه المرحلة "والقطاع السياحي الذي كان مصدر لسد عجز الدولة اللبنانية لفترة طويلة، ينتظر دعم الحكومة من خلال دعم الرواتب".

وطالب بخطة إعفاءات من الكلفة التشغيلية وتخفيض القروض المدعومة وغير المدعومة وفوائدها لمدة عام، وبدعم جدي وفعال وملموس للنهوض بهذا القطاع.



الخبير الاقتصادي زياد ناصرالدين

وفي الخطة الاقتصادية أكد الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين أنها تحتاج إلى دراسة معمقة قبل إقرارها "ولبنان دفع ٩٠ مليار دولار فوائد ووصل إلى دين ما يقارب ٩٠ مليار دولار أيضاً".

وأضاف: "الإرتباط بالاقتصاد الريعي أوصلنا إلى هذه المرحلة، وللإصلاح يجب البحث بالموازنات،".

وختم ناصر الدين: "الخطورة تكمن في تحرير سعر صرف الدولار على ٣٥٠٠ ليرة لبنانية، لأن ذلك سيرتب ارتفاعاً كبيراً بالأسعار، ما سيؤدي إلى انفجار أزمة اجتماعية كبيرة".

البروفسور حسان حسيني

وعن المبادرة الفرنسية لمساعدة لبنان، قال رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الفرنسية البروفسور حسان حسيني أن: "أقل شيء ممكن أن نقوم به كأطباء لبنانيين في فرنسا هو مساعدة لبنان في هذه الأزمة الصحية، ولحسن الحظ تمكن لبنان من اجتياز هذه المرحلة نسبياً، في الوقت الذي لا تزال وتيرته مرتفعة في فرنسا".

ودعا حسيني اللبنانيين للتنبه من موجة أخرى لفيروس كورونا، وعدم إهمال كل أساليب الوقاية المتبعة لمنع انتشار الفيروس من جديد "فلا يوجد علاج موحد لفيروس كورونا، بل كل حالة بحاجة لعلاج مركز خاص بها وهناك اختصاصيون في هذا المجال".

وختم: "نتحضّر للمواجهة في حال وُضِعنا أمام موجة ثانية لفيروس كورونا، ونعزز التعاون بين الأطباء اللبنانيين المقيمين بين فرنسا ولبنان".

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