عبده خاطر: كفى تعرضا لاساتذة التعليم القانوي الرسمي

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كتب الرئيس السابق لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان عبده ديب خاطر:

مرة جديدة يتعرّض أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، إلى إهانة ما بعدها إهانة، وهذه المرة من قِبل الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية.

في التفاصيل، وبعد انتظار حوالي ثلاث سنوات تأخير، لدفع مستحقّات الأساتذة الذين شاركوا بأعمال تدريب طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية، تمّ استدعاء هؤلاء الأساتذة إلى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية - المتحف. هناك كانت "البهدلة". موظف واحد يكتب الشيكات ويبحث ويحقّق بالأسماء.

كل شيك يأخذ أكثر من عشرة دقائق لتحضيره وتسليمه إلى صاحبه، والأساتذة ينتظرون بالمئات في ممرّ ضيّق، وقد يطول انتظارهم لساعات إن لم يكن لأيام، في هذه الظروف الصعبة من وباء ومفرد- مجوز وغيرهما. يا عيب الشوم، ألا تخجلون من هكذا تصرّف؟ وكأن تحضير الشيكات سلفاً لتسيير أمور الأساتذة بسرعة، يلزمه مخطّطون. أضع هذه الشكوى - البهدلة، بين أيادي رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان.





