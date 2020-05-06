تعميم لوزارة العمل...

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اصدرت وزارة العمل اليوم تعميما طلبت فيه من صالونات التزيين الالتزام بالإرشادات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لمواجه فيروس كورونا.

وجاء في التعميم التالي: سندا للمرسوم رقم 6198/2020 المتضمن إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، والقرارات المتممة له، لا سيما قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 24 نيسان 2020 المتعلق بتمديد إعلان التعبئة العامة واعتماد خطة مراحل فتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الأنشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.

وحرصا على سلامة المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات، لا سيما تلك التي نصت عليها المادة الثامنة من قانون العمل اللبناني ومؤسسات المهن الحرفية والأسرية، عبر اتخاذ الخطوات الضرورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يطلب من صالونات التزيين، الالتزام بما يأتي:

أولا: تعيين نقطة اتصال واحدة على الأقل (منسق) Point of Contact - POC: (قد يكون أي شخص ضمن المؤسسة)

"مهام المنسق جمع معلومات الاتصال المحدثة لجميع الأجراء (أي عنوان السكن، رقم هاتف المنزل، رقم الهاتف المحمول، طريقة التنقل، لائحة اتصال بأفراد من العائلة أو الأصدقاء في حال الاشتباه بأي حالة) على أن تكون هذه المعلومات متاحة بسهولة لابرازها للسلطات المعنية عند اللزوم.

"أن يكون لدى جميع الأجراء أرقام الاتصال الخاصة بالمنسق للاتصال به إذا كانوا مرضى أو إذا تم إدخالهم إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم.

ثانيا: المحافظة على التباعد الجسدي (المسافة الآمنة)

"عدم استقبال أي زبون من دون موعد مسبق، بهدف تقليل عدد الأشخاص في وقت واحد.

"المحافظة على مسافة تباعد جسديّ لا تقل عن متر ونصف المتر بين الشخص والآخر، في صالات استقبال الزبائن وتصفيف الشعر أو تقليم الأظافر، في جميع الأوقات (باستثناء القيام بخدمة الزبون).

"الحد من عدد الأجراء المسموح به في آن واحد في المكان ذاته.

"اعتماد نظام للمناوبة بين العاملين، إذا كان العدد يسمح باعتماد هذا النظام، على أن يقسم الأجراء إلى فريقين أو أكثر بحيث يعمل كل فريق في أوقات أو أيام مختلفة. يهدف هذا النظام الى تخفيض عدد الأجراء في المؤسسة في آن واحد للمحافظة على استمرارية العمل (بالفريق الآخر) إذا أصيب أحد أجراء الفريقين بعدوى COVID-19

"إعادة ترتيب مكان العمل والتجهيزات من خلال ترك مقعد فارغ (أي ما يعادل المتر ونصف على الأقل) بين كل شخصين.

"استخدام علامات الأرضية في الداخل، إذا لزم الامر، لتسهيل الامتثال لقواعد التباعد الجسدي، خصوصا في الأماكن الأكثر ازدحاما وحيث من المحتمل أن يصطف الزبائن بانتظار الدخول الى المؤسسة.

ثالثا: تدريب الأجراء على مكافحة عدوى COVID 19

"تدريب جميع العاملين وتوعيتهم حول أعراض فيروس كورونا وإجراءات الوقاية من العدوى به والتأكد من التزامهم بجميع هذه الإجراءات.

"تثقيف الأجراء حول غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد الذهاب إلى الحمام، قبل الأكل، بعد نفخ الأنف أو السعال أو العطس، أو ملامسة أية مواد أو أجسام قد تكون ملوثة، مع تغيير القفازات كلما لزم الأمر. إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، يجب استخدام معقم لليدين يحتوي على 70? كحول على الأقل

"التأكيد على النظافة التنفسية السليمة: السعال أو العطس في الكوع أو باستخدام منديل، ثم رمي المنديل في سلة مهملات تغلق بإحكام وغسل اليدين بعد ذلك.

"الامتناع عن لمس أجزاء الجسم المكشوفة مثل الوجه والأنف.

"طلب الرعاية الطبية للأجراء والتوقف عن العمل وإعلام المشرف على الفور في حال لديهم عوارض المرض.

"على الأجراء ارتداء زي نظيف والامتناع عن ارتداء الإكسسوارات وتنصح الأجيرات بربط شعرهن بشكل صحيح، ويفضل ارتداء واق للشعر.

"الاستحمام وغسل ملابس العمل يوميا.

"يمنع تقديم المشروبات او المأكولات.

رابعا: استخدام مستلزمات الوقاية (الأقنعة و المعقمات)

"على جميع الأجراء، العملاء ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) في جميع الأوقات ويجب تغطية الفم والأنف وتعقيم أو غسل اليدين قبل الدخول.

"توفير معقم لليدين (يحتوي على 70? على الأقل من الكحول) وجعله متاحا بسهولة للأجراء وفي أماكن بارزة (عند المدخل وصالة الانتظار او الاستقبال وكافة أماكن ونقاط العمل) وإعادة تعبئتها بشكل دائم.

"تغيير القفازات بعد القيام بأية أعمال أخرى، مثل فتح أو غلق الابواب، تفريغ الحاويات، بعد خدمة كل زبون، أو بعد لمس أية مواد أو أجسام أو اسطح معرضة للتلوث.

"التأكد من إمكانية الوصول إلى مرافق غسل اليدين بسهولة ومن أنها مجهزة بالمياه الجارية والصابون في جميع الأوقات.

خامسا: إجراء الفحوصات الصحية اليومية قبل البدء بالعمل والتي تتضمن:

"فحص درجة حرارة الأجراء والزبائن والعملاء باستخدام ميزان حرارة يعمل عن بعد (مثل ميزان الحرارة بالأشعة ما تحت الحمراء) ( يجب ألا تتجاوز 37,4 درجة مئوية)

"السؤال عن أية عوارض.

"السؤال عن أية مخالطة مع حالة مشتبه بإصابتها بالمرض.

سادسا:التنظيف والتعقيم المتكرر

"توفير منظفات ومطهرات معتمدة للأسطح وبتركيز مناسب (اتباع تعليمات الشركة المصنّعة).

"القيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة يوميا في مكان العمل بما في ذلك تنظيف المكاتب، الطاولات، الحاسوب، السلالم، المصعد، دورات المياه، حاويات المناديل الورقية والصابون.

"تحديد الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر من قبل الأجراء أو العملاء وتنظيفها وتطهيرها بشكل دائم باستخدام مطهرات معتمدة من وزارة الصحة (مثلا: مقابض الأبواب، مقابض المعدات، أزرار المصاعد، لوحات المفاتيح، ودرابزين السلالم، المصاعد ومقابض صنابير المياه(.

"وضع المناشف والبياضات أو الفوط القطنية في حاوية تغلق بإحكام بعد كل استخدام ، ثم غسلها على درجة حرارة عالية (> 60 درجة مئوية) أو باستخدام منتج غسيل مبيض.

"استخدام أدوات معقمة (أدوات تقليم وزجاجات طلاء الأظافر، المشط، المقص، الملاقط، مجفف الشعر والفرشاة...الخ) كما استعمال مناشف نظيفة لكل زبون. والتخلص من كل الادوات والمعدات التي تستخدم عادة لمرة واحدة في سلة مهملات محكمة الاغلاق.

"تنظيف وتعقيم كرسي غسل الشعر والأرضيات حولها، وكراسي الانتظار ومحطة تصفيف الشعر بعد كل زبون.

سابعا: تعزيز بيئة سليمة للأجراء

"منع التدخين في الصالون.

"زيادة معدل التهوئة داخل المكان. ويفضل في هذا المجال فتح الشباك أو الباب، خاصة وان ذلك يساهم في التقليل من لمس مقابض الابواب.

"تأمين مستوعبات للنفايات تغلق بإحكام وتفتح بالقدم.

"تعليق منشورات وإرشادات ظاهرة وواضحة تشير إلى طرق الوقاية من العدوى مع ضرورة تعقيم اليدين.

"الإعلان بمكان واضح عن أرقام السلطات الصحية التي يتوجب الاتصال بها لطلب المساعدة أو المعلومات عند الحاجة.

"إزالة جميع الاشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل الصحف والمجلات واللوحات الالكترونية. كما عدم السماح اختبار مستحضرات التجميل.

ثامنا: طرق الدفع

"يستحسن طلب الدفع بطريقة تسمح بعدم التلامس، كالدفع بواسطة بطاقات الائتمان.

"تعقيم آلة القبض (POS machine) بعد كل استعمال.