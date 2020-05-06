فتح باب الترشح لمنصب رئاسة مجلس إدارة "تلفزيون لبنان".. إليكم التفاصيل

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فتح اليوم باب تقديم طلبات الترشح لمنصب رئاسة مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" وما يستتبعه ذلك من تعيين لأعضاء المجلس، وفق آلية تعتمد للمرة الأولى في تاريخ وزارة الإعلام، بعيداً عن البيروقراطية المعتمدة سابقاً، إذ سيصار إلى تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام www.ministryinfo.gov.lb.

وبحسب وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد نجد، فإنّ "فترة تقديم الطلبات محددة بـ 15 يوماً، وقد يتم تمديدها إذا تبين وجود أشخاص آخرين لم يستطيعوا تقديم ترشيحهم خلال المهلة الزمنية المحدّدة".

وأشارت إلى "آلية التعيين تتمتّع بالشفافية المطلقة، فقد تمّ وضع أفضل المعايير التي تحكم شروط التعيين في الفئة الأولى في الدولة، بالإضافة إلى شروط إضافية تراعي التطور الهائل الذي شهده قطاع الإعلام في العصر الرقمي، وتسمح بوصول من يستطيع خدمة هذه المحطة العريقة ونقلها إلى الحداثة".

وأوضحت وزيرة الإعلام أنّه "من جملة المعايير الخاصة المطلوبة، الإلمام بالإعلام الرقمي وإدارة الشركات والخبرة في مجال الإعلام، ومواصفات خاصة تتضح خلال المقابلات التي ستتم مع المرشحين ضمن قائمة قصيرة، وسنعرض كلّ المراحل بشفافية".