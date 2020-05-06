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وزني من بعبدا: الخطة الاقتصادية تهدف الى حماية أموال المودعين ومضطرون حاليا للاستمرار في تثبيت سعر صرف الليرة

6
MAY
2020
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اعتبر وزير المال غازي وزني أن الخطة الاقتصادية تهدف الى حماية أموال المودعين والتخفيض من وطأة الازمة وهي ايجابية للتفاوض مع صندوق النقد والدول المانحة.

 

وأكد، في لقاء بعبدا، أن الخطة هي مخرج للأزمة القائمة وهي شفافة وذات مصداقية وتقدم أرقاما واضحة عن الخسائر وهي تقوم على 9 ركائز.

 

وتطرق الى مسألة تحرير سعر صرف الليرة، مشددا على أن تحرير سعر صرف الليرة قبل استعادة الثقة والحصول على الدعم الدولي يؤدي الى فلتان شامل في أسعار السلع وتدهور كبير لسعر صرف الليرة وقال: لهذا السبب نحن مضطرون في المرحلة الحالية للاستمرار في تثبيت سعر الصرف لكن في المرحلة المقبلة سنتبنى سعر صرف مرنا.

 

وقال وزني، إن احتياجات الدولة التمويلية في السنوات الخمس المقبلة تقدر بحوالي 28 مليار دولار كاشفا أن التفاوض بشأن إعادة هيكلة الدين بدأ قبل أسبوعين.

 

ولفت الى أن خسائر مصرف لبنان المتراكمة هي نحو 63 مليار دولار مؤكدا أن الاقتصاد الريعي لا يمكن أن يستمر بل يجب دعم القطاعات الانتاجية.

 

وقال: قد نطلب من المصارف بيع أصول بالخارج وجلبها إلى الداخل ضمن خيارات أخرى.

 

 

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