نداء هامّ من رئيس الحكومة!

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اعتبر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في مستهل اللقاء الوطني المالي في قصر بعبدا ان: " الحوار ضروري لتوحيد الرؤية وتمكين الصفوف في مواجهة التحديات."



وأشار الى أنه: " لا مجال للمزايدات ولا مكان لتصفية الحسابات وفتح الدفاتر القديمة وتبادل الاتهامات سيكون مكلفاً للجميع."



وتابع دياب قائلا:" كنا أمام مفترق طريق حاسم وجاء كورونا ليزيد الضغوط في ظل قدرات محدودة للدولة ونجحنا في هذا التحدي."



ودعا كل القوى السياسية والهيئات الاقتصادية والمصارف الى التوقف عن السجالات والتخلص من الاوهام المصلحية التي لا تدوم.