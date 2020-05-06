العمل جارٍ لمواجهة الموجة الثانية.. وزير الصحة: نحاول كسب الوقت للاستعداد لكل الاحتمالات

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أعلن وزير الصحة حمد حسن أن لبنان تلقى عرضا روسيا للمساعدة في مواجهة تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أنهم في انتظار وصول هذه المساعدات سواء كانت طبية أو لوجستية.

وكشف حسن في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن "الجانب الروسي بادر منذ أسبوعين إلى عرض تقديم مساعدة عينية لتشخيص الفيروس، ونحن جهزنا الكتاب اللازم، وننتظر وصول هذه المساعدات، سواء كانت طبية أو لوجستية".

كما أكد حسن أن لبنان هو من الدول القليلة التي نجحت في السيطرة على وباء كورونا، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تأمين الإمكانات والقدرات اللازمة لمواجهة الموجة الثانية.

وقال: "بحسب التصنيف العالمي، لبنان هو من الدول الـ12 التي نجحت في السيطرة على الوباء، الذي لم يتحول إلى انتشار أو تفشٍ، ذلك أننا اتخذنا إجراءات مبكرة لجهة ضبط الحدود ومراقبة كل الطائرات التي وصلت إلى لبنان مع بداية الوباء في العالم".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان لبنان قد تجاوز الخطر بالفعل، قال وزير الصحة إنه "وفق المعطيات العالمية، الكل يتحدث عن موجة ثانية، وما فعلناه في المرحلة الأولى هو أننا نجحنا في تسطيح المنحنى الوبائي، بما يمكننا من تجهيز مستشفياتنا الحكومية التي كانت محرومة من التجهيزات والاهتمام الحكومي نتيجة لتراكمات تعود إلى ثلاثين عاماً، بما يمكنها من التصدي للوباء". وأضاف: "كما سيطرت وزارة الصحة على المرحلة الأولى من الوباء، فإنها تعمل جاهدة للحيلولة دون الوقوع في الموجة الثانية"، موضحاً "إننا نحاول كسب الوقت قدر المستطاع بحيث نكون مستعدين لكل الاحتمالات، وربما يكون اللقاح قد تأمّن في هذا الوقت". وأشار إلى: "أننا نعمل بواقعية وحكمة وعلم ومعرفة وبدراية لكي نوازن بين إمكانياتنا وقدرتنا على استيعاب أي موجة ثانية".