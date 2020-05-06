النائب ادكار طرابلسي يطالب الحكومة بدعم القطاع التربوي والنائب بهية الحريري بمناقشة اقتراحه للتعليم عن بُعد

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أسف النائب ادكار طرابلسي لعدم ادراج الاقتراح المهمّ المتعلّق بالتعلم عن بُعد على جدول أعمال لجنة التربية النيابية حتى الآن على رغم الحاجة الماسة اليه، في ضوء ما يعانيه القطاع التعليمي.

وكان النائب طرابلسي توجّه بكتاب الى رئيسة لجنة التربية النيابيّة النائب بهيّة الحريري، في 13 أذار 2020، طالبًا منها إدراج اقتراح قانونه للتعليم عن بُعد في أول اجتماع للجنة التربية النيابية، وهو الاقتراح الذي كان تقدّم به في 20 آذار 2019، بالإضافة الى اقتراح آخر، قدّمه في التاريخ عينه، لإدخال مواد من التعليم المهنيّ الى البرنامج الأكاديميّ، واقتراح ثالث وقّعه الى جانب النائب اسعد ضرغام حول اصدار بطاقة تربوية موحدة في 10 تموز 2019.

وقد نبّه النائب طرابلسي من الانعكاسات المُدمّرة للوضع الاقتصادي الحَرِج على المدارس والجامعات الخاصّة التي تعجز عن استيفاء الأقساط ودفع أجور المعلمين والاساتذة، ما قد يُسبّب كارثة تربويّة واجتماعيّة حقيقيّة، واستغرب الا تشمل خطّة الحكومة اللبنانيّة للتعافي الماليّ أيّ بند لمساندة القطاع التربوي.

وناشد طرابلسي الحكومة التفاوض مع الصناديق الدوليّة لدعم هذا القطاع بالمساعدات الفورية المخصّصة لتمكين سائر القطاعات المنتجة المُتضرّرة بسبب جائحة كورونا، وقال إن القطاع التربوي في لبنان لا يقلّ أهميّة عن القطاعات الاقتصادية والتنمويّة الأخرى في البلاد وهو أحد القطاعات المساهمة مباشرة في تنمية المهارات والقدرات لنهوض لبنان.