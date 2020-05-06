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سرق أكثر من 10 محلات تجارية في جبل لبنان والجنوب..!

6
MAY
2020
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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة، طالت محالاً تجارية مُعدّة لبيع المواد الغذائية، في مناطق مختلفة من محافظتي جبل لبنان والجنوب، من قِبل شخص مجهول يقود سيارة نوع "كيا – ريو" لونها أسود، لوحتها مزوّرة.
 
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى:
 
ع. د. (مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وإطلاق نار، وحيازة أسلحة حربية، ومقاومة رجال السلطة، وضرب وإيذاء، وتزوير، وفرار من دورية، ومخالفة أنظمة...
 بتاريخ 1/5/2020، ومن خلال عملية رصد دقيقة، تمكنت قوة من الشعبة، من توقيفه في محلة نزلة عين الدلبة / برج البراجنة – الضاحية الجنوبية، على متن السيارة المستخدمة في عمليات السرقة. وبتفتيشه والسيارة عُثر في داخلها على أدوات (عدّة) تُستخدم في عمليات السرقة.
 
بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من /10/ عمليات سرقة من محلات تجارية في المناطق التالية: عين داره - القريّة - بحمدون - العبادية - شويت - بعبدا - برج الملوك – رميش- قعقعية الجسر...
 
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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