سرق أكثر من 10 محلات تجارية في جبل لبنان والجنوب..!

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صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة، طالت محالاً تجارية مُعدّة لبيع المواد الغذائية، في مناطق مختلفة من محافظتي جبل لبنان والجنوب، من قِبل شخص مجهول يقود سيارة نوع "كيا – ريو" لونها أسود، لوحتها مزوّرة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى:

ع. د. (مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وإطلاق نار، وحيازة أسلحة حربية، ومقاومة رجال السلطة، وضرب وإيذاء، وتزوير، وفرار من دورية، ومخالفة أنظمة...

بتاريخ 1/5/2020، ومن خلال عملية رصد دقيقة، تمكنت قوة من الشعبة، من توقيفه في محلة نزلة عين الدلبة / برج البراجنة – الضاحية الجنوبية، على متن السيارة المستخدمة في عمليات السرقة. وبتفتيشه والسيارة عُثر في داخلها على أدوات (عدّة) تُستخدم في عمليات السرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ أكثر من /10/ عمليات سرقة من محلات تجارية في المناطق التالية: عين داره - القريّة - بحمدون - العبادية - شويت - بعبدا - برج الملوك – رميش- قعقعية الجسر...

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.