تعديل الخطة الحكومية في لجنة المال والموازنة اليوم؟

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بعد الاجتماع الاول الذي عقدته قبل يومين بحضور لافت من ٥٢ نائبا، تلتئم لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في جلسة ثانية، الساعة ٢ بعد ظهر اليوم الاربعاء، لمتابعة الاستماع لوزيري المال والاقتصاد حول الخطة الحكومية المالية والاقتصادية.

وبعد الاسئلة والايضاحات والملاحظات التي طرحتها لجنة المال في الجلسة الاولى، سيستكمل البحث اليوم وتطرح اسئلة جديدة، في الوقت الذي يفترض ان يحمل وزيرا المال والاقتصاد ايضاحات مرفقة بالمستندات، ردا على ما اثاره النواب في الجلسة الأولى التي عقدت في قاعة الهيئة العامة للمجلس النيابي.

ويبقى هدف لجنة المال الأول حماية الودائع وتوزيع الأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وإعادة تقييم ما سمي بالخسائر "غير المحققة بعد".