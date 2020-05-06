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موسكو: تسيير الدورية الروسية التركية الثامنة على “إم-4 ” وتضاعف مسارها

6
MAY
2020
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سورية، أمس الثلاثاء، في بيان أن العسكريين الروس سيّروا مع جنود أتراك الدورية المشتركة الثامنة على طريق إم-4 في إدلب، لافتاً إلى أن مسار هذه الدورية تضاعف عن سابقاتها.

 

ونقل موقع قناة “روسيا اليوم” عن المركز قوله في البيان: ” وفقاً للاتفاقات بين الرئيسين، الروسي (فلاديمير بوتين) والتركي (رجب طيب أردوغان) التي تم التوصل إليها بتاريخ 5 آذار 2020، في مدينة موسكو، تم في 5 أيار تسيير الدورية المشتركة الروسية-التركية الثامنة على جزء من طريق ” إم- 4″ في منطقة خفض التصعيد في إدلب، الواصل بين مدينة حلب واللاذقية “.

 

يذكر أنه في أعقاب المحادثات بين بوتين و أردوغان في سوتشي في 17 أيلول الماضي، وقّع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، واتفق البلدان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً، وانسحاب الإرهابيين ، وسحب الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة، وبشكل خاص جميع الدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ والمدفعية، من جميع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة لكن النظام التركي والإرهابيين الذين يعتبرون هذا النظام ضامناً لهم لم يلتزموا بتنفيذ الاتفاق.

 

وجرت في الخامس من آذار الماضي في موسكو، محادثات بين بوتين وأردوغان، تركزت على قضايا التسوية في سورية، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل 5 آذار، حيث كان من ضمن بنود الاتفاق البدء بتسيير الدوريات المشتركة بين العسكريين الروس والأتراك على الطريق الدولي إم 4 .

 

وعمد الإرهابيون إلى تعطيل الدوريات الروسية التركية المشتركة السابقة على طريق إم 4 من خلال تخريب الطريق في أماكن محددة وإقامة اعتصامات فيه، ما اضطر تلك الدوريات الى اختصار المسافة التي يفترض أن تسيّرها.

الوطن السورية
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