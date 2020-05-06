عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 أيار 2020

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الأخبار: رئيس «الأميركية»: ابتزاز لتسويق التقشّف!

مشاورات التمديد لـ«يونيفيل»: مندوبة لبنان «تخالف» أم «تتآمر»؟

تمديد التعبئة أسبوعين... ونحو إعادة 10 آلاف لبناني من الخارج

أزمة النفايات تتمدّد: عودة إلى الناعمة؟





الديار: الخطة الاقتصادية تدمر القطاع المصرفي في لبنان اذا تم تنفيذ بنودها

صندوق النقد الدولي ينتظر المواقف اللبنانية ولا دعم من دون اصلاح شامل

الخطة ستحصل على الاكثرية النيابية وجنبلاط يهدئ الاجواء بين بعبدا وبيت الوسط

نداء الوطن: هدر الطاقة... "القوات" تفضح وزراء "التيار"

حكومة..."شبّيك لبّيك" يا سيّد!

اللواء: تحفظ دولي على الخطة المالية .. وواشنطن تسأل عن تأثير حزب الله!

28 مليار دولار حاجة لبنان.. والمدارس بعد 25 أيار مع تخفيض في الأقساط

البناء: الحكومة مدّدت التعبئة… ورئيسة صندوق النقد تبحث الخطة مع دياب… واهتمام فرنسيّ لقاء بعبدا اليوم لتحصين الخطة الماليّة بغياب سياسيّ للحريري وميقاتي وفرنجيّة والجميّل حردان: نحن دعاة الدولة المدنيّة… نقف بوجه الظلم والاستئثار منعاً للتشنج الطائفيّ

النهار: لقاء بعبدا اليوم: أهل البيت يصفّقون لأنفسهم



الجمهورية: جنون الأسعار ينذر بإنفجار

فضيحة باألرقام:

أين تختفي

المستوردات؟

the daily star: Five blocs boycott Baabda talks

l/orient le jour: Produits de base : le risque de pénurie est « faible », selon les importateurs