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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 6 أيار 2020

6
MAY
2020
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 الجمهورية: أسرار

هباء ودون جدوى

ذهبت مساعي مرجع دستوري من أجل تصويب خطوة مهمة تأثرت بها سلطة يفترض بأنها مستقلة، هباء ودون جدوى.

 

إجتماع "برج بابل"

تقول جهات سياسية إن رئيس الجمهورية لو دعا السياسيين الى لقاء في بعبدا قبل إقرار الخطة الإقتصادية لتحوَّل الإجتماع الى «برج بابل».

 

إستياء عدد من الوزراء

عبّر عدد من الوزراء عن إستياء شديد مما وصفوه تعمُّد أحد الوزراء حجب رأي جهة رقابية أبدته أخيراً حول بنود أحيلت اليها من الحكومة قبل أيام.




نداء الوطن: خفايا

نقل زوار رئيس الحكومة حسان دياب أنه أبدى انزعاجاً من الاستنفار الطائفي في كل مرة يتم التطرق فيها الى ملف التعيينات وآخرها ما أثير أرثوذكسياً إزاء موقع محافظ بيروت، مشدداً على أنه مصرّ على مقاربته للتعيينات "واللي بيرضى يرضى".

 

يشكو موظفو وزارة الاقتصاد من أنّ الوزير حوّل الوزارة الى سجن بعدما أقفل كل مداخل مبنى اللعازارية المتصل بمبناه بشكل يحول دون تنقل الموظفين بين مكاتبهم.

 

لوحظ استخدام نائب زحلي محسوب على تيار سياسي لهجة تصعيدية في مجلس خاص ضد الثوار، مبدياً استعداده لرفع مستوى التحدي بالتنقل "وسط أحياء منطقة تعلبايا وسعدنايل"، فنصحه أحد الحاضرين بعدم المجازفة باستفزاز الثوار قائلاً له: "خليك عطريق ضهور الشوير أفضل".

 

 


اللواء: أسرار

همس
لمس أحد النواب الذي شارك في اجتماع لجنة المال والموازنة أنه لا يوجد «لا خطة ولا مَن يحزنون».


غمز
يتخوّف مرجع لبناني من خطوة عرقلة، قد تُقدم عليها دولة كبرى لتصعيب حصول لبنان على قروض ميسرة من صندوق النقد الدولي.


لغز
أعاد فريق الحكم النظر في التوجه لتعيينات وتغييرات وظيفية تلقى اعتراضاً طائفياً حاداً.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر سياسية إن مساعي جهات دولية لوضع قواعد تنظيم للعلاقة بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان تترافق مع سعي حزب كبير لوضع قواعد تنظيم مشابهة لعلاقة رئيس الجمهورية بزعامة معارضة ويتزامنان مع محاولة لتعزيز التنسيق بين مكوّنات الغالبية النيابية ورئيس الحكومة. وتوقعت المصادر أن ينتج عن هذه المساعي المزيد من الاستقرار التدريجي سياسيا ونقدياً.

 

كواليس

توقعت مصادر نفطية أن يصل إجمالي الإنتاج النفطي السعودي إلى أقلّ من ستة ملايين برميل تحت ضغط أميركي شديد في ظل التهديد بسحب القواعد الأميركية من السعودية ووقف التعاون معها. وقالت المصادر إنه مع سعر برميل النفط الحالي ستخسر السعودية ثلاثة أرباع وارداتها المقدرة في الموازنة وسيكون أول عجز بهذا الحجم في تاريخ المملكة.

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