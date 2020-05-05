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سياسة

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"





ما عرضناه عينيا للهيب الاسعار ولوعة الناس من غدر الأقدار غيض من فيض.. ولو كنا عرضنا أكثر لكنا توغلنا أكثر في عمق إهانة كرامة عيش حوالى ثمانين في المئة من اللبنانيين المترعرعين في هذا الوطن، في هذا البلد، في هذا الجزء الجغرافي الضاربة جذوره ستة آلاف عام في التاريخ وفي الحضارات ،كما في الإبداعات حتى ولو كانت التناقضات والتجاذبات حاضرة أيضا" في المجتمع اللبناني على المستويات السياسية والطبقية والزبائنية والانتخابية وحتى الكيدية..



البعض القليل يقول: ما هم.. لكن رمزية ما عرضناه وعلى حجمه المتواضع يقول : هناك هم لا بل هموم.. والأهم هو أنه يتمثل انحدارا" وأن الناس وجدت نفسها في هذا الدرك من العيش بينما الوضع يقارب العادي في ذهنية التحاصص وبعض المواربات السياسية وإن كانت في الاسبوعين الأخيرين ظهرت سياقات شبه جدية على مسار تحمل المسؤوليات الاقتصادية والمعيشية في مسار يحاول المحاولون فيه مسابقة التراجع الدراماتيكي للنقد والتهاوي القياسي للقدرة الشرائية.



مجلس الوزراء انعقد في القصر الجمهوري في بعبدا وتناول أول ما تناول جنون الأسعاروتمديد التعبئة العامة ووافق على استراتيجية مكافحة الفساد وأطلق آلية تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان..



ولقد سبق الجلسة اجتماع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس العماد عون وحضور رئيس الحكومة د. حسان دياب.. المجلس الأعلى كان قد رفع الى جلسة مجلس الوزراء توصية تمديد التعبئة أسبوعين إضافة الى تقرير عن الغلاء الجنوني لأسعار السلع..

في الغضون وعشية الاجتماع التشاوري الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرؤساء الكتل النيابية في قصر بعبدا قبل ظهر غد الأربعاء لعرض خطوط الورقة الاصلاحية والتطورات توالت لقاءات ذات صلة بإراحة الأجواء في شكل أو بآخر..



فبعد عشرين ساعة من لقاء قصر بعبدا بين الرئيس عون ووليد بك جنبلاط بعد ظهر الإثنين ولقاء الرئيس بري والرئيس حسان دياب في عين التينة ظهر الاثنين انعقد لقاء ظهر اليوم في عين التينة بين رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل.. أوساط اللقاء أعطت وصفا" حميدا" للجو بأنه جيد لا بل ممتاز..



كما اصبح معلوما" أن جنبلاط وفرنجية أعلنا عدم حضور الاجتماع التشاوري لأسباب مرضية.



تبقى الإشارة في هذه المقدمة الى أعنف كلام أطلقه عصر اليوم عضو كتلة الجمهورية القوية النائب الدكتور انطوان حبشي على ملفات وزارة الطاقة ورئيس التيار الوطني الحر وعلى ما سماه زبائنية التوظيف وسياسة التنفع والهدر الممنهجة سائلا" رئيس الجمهورية عما فعله بالعهد الصهر سندة الضهر بحسب تعبير حبشي.

أما بمناسبة السادس من أيار فإننا نوجه تحيات الإكبار الى الشهداء والى شهداء الصحافة.. والى المجتمع الصامد..



إذن في قصر بعبدا مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة في مواجهة كورونا اسبوعين ووافق على استراتيجية التنمية الادارية لمكافحة الفساد..

الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء حددت يوم الخميس المقبل في السراي.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"





بين قصر بعبدا وعين التينة توزع الحراك الرسمي متمحورا حول عناوين سياسية واقتصادية وصحية.



في القصر الجمهوري اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى انتهى برفع إنهاء بتمديد التعبئة العامة لغاية الرابع والعشرين من أيار الجاري وجلسة لمجلس الوزراء طغت عليها شؤون اقتصادية ومالية وأقرت استرداد قطاع الخلوي.



وفي مقر الرئاسة الثانية لقاء مطول لرئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واجتماع لكتلة التنمية والتحرير إنحازت مقرراتها كالعادة إلى هموم الناس داعية الحكومة للتحرك السريع لإتخاذ إجراءات عملية ورادعة لوقف التدهور للوضع المعيشي ولجم الإرتفاع الجنوني لأسعار السلع لافتة إلى أن إقرار خطة إقتصادية وإصلاحية لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا المجال.



أما رئيس الحكومة حسان دياب فقد تلقى اتصالا بناء من رئيسة صندوق النقد الدولي (كريستالينا غورغييفا) التي وصفت الخطة الاقتصادية للحكومة بأنها خطوة مهمة نحو الأمام معلنة أنهما اتفقا على أن يبدأ فريقا الصندوق والحكومة المحادثات قريبا.

وإذا كانت الخطة الاقتصادية قد أقرت فإن هذا لا يعني نهاية المطاف إذ إن المطلوب من الحكومة الكثير فماذا ستفعل لتسد جوع اللبنانيين الذين باتوا بسوادهم الأعظم تحت خط الفقر؟ وما خطواتها لحفظ أموال المودعين؟ وهل من إجراءات جدية وسريعة على مستوى الإصلاحات من الكهرباء إلى مكافحة الفساد...؟!.



في الانتظار توضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات للاجتماع الذي يعقده رئيس الجمهورية مع رؤساء الكتل النيابية غدا في قصر بعبدا فيما أفادت معلومات لل NBNأن بروتوكول القصر الجمهوري أبلغ رؤساء الكتل والأحزاب ألا حضور لممثلين عنهم في حال قرروا عدم المشاركة أي حصر هذه المشاركة بالأصيلين.



وربطا بما تقدم أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عدم المشاركة في اجتماع بعبدا لأنه في حجر صحي بسبب كورونا ورقمه مفرد وفق تعبيره

في موضوع كورونا اللبناني إصابة واحدة يتيمة أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم وهي لوافدة من غينيا.



وفي شأن متصل رفع المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه في قصر بعبدا اليوم إنهاء بتمديد التعبئة العامة لغاية الرابع والعشرين من ايار الجاري والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات.

ذلك أن التزام المواطنين بالتدابير المتدرجة لم يكن تاما على ما أوضح المشاركون في اجتماعي مجلسي الوزراء والدفاع محذرين من أن لبنان ما يزال في مرحلة الخطر وهناك تخوف من موجة ثانية.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"





كل الأنظار شاخصة الى قصر بعبدا غدا .



مصدر الاهتمام ليس البحث في الخطة الاقتصادية الاصلاحية ، بل معرفة من سيأتي ومن سيتغيب عن اللقاء الذي دعا اليه رئيس الجمهورية.



حتى الآن تأكد غياب سعد الحريري ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط وسامي الجميل وسليمان فرنجية ، اي الاطراف غير المشاركة في الحكومة اضافة الى فرنجية. وحده موقف القوات اللبنانية لا يزال في دائرة الغموض و الالتباس.



فهل سيشارك الدكتور سمير جعجع أم لا، وهل يحول مقاطعة المعارضة مقاطعة شاملة، أم يخرقها؟ حتى الان لا جواب نهائيا عن السؤال لأن القرار القواتي غير متخذ بعد، والظاهر انه سيبقى في دائرة الالتباس حتى الساعات الاخيرة، لأن المعطيات المتعلقة بلقاء بعبدا تتغير، ما يفرض على القوات اعادة قراءة المشهد بهدوء وترو.



حكوميا : القرار بتمديد التعبئة اتخذ لاسبوعين جديدين.



أما في موضوع محافظ بيروت فنفى رئيس الحكومة ان يكون يصادر موقعا ارثوذكسيا مؤكدا ان الامر غير وارد .



طبعا نريد ان نصدق دياب ، لكن موقفه لم يأت الا بعد الاجتماع الارثوذكسي الجامع الذي انعقد في مطرانية بيروت ، والذي اعاد وضع الامور في نصابها .



علما ان التحرك الارثوذكسي لم يأت ابدا من خلفية طائفية ومذهبية ضيقة ، بل من خلفية وطنية جامعة .



فالطائفة الارثوذكسية سكتت طويلا على الظلم اللاحق بها ، معتبرة انها أم الصبي ، وقد كلفها هذا السكوت خسارة عدد من المواقع المهمة ما هدد التوازن الوطني في الصميم وجعل الميثاقية كلمة بلا محتوى ولا مضمون .



فمن أجل صورة الوطن لا من اجل حصة الطائفة انتفض الارثوذكس ، فهم كانوا ولا يزالون من اوائل وابرز الداعين الى الدولة المدنية، وحتى ذلك الوقت فان رسالة الارثوذكس ان يحافظوا على التوازن والميثاقية ليبقى لبنان



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"





يكاد كل شيء في السياسة اللبنانية يكون قابلا للتبدل والتحول والتأقلم، إلا ثابتة وحيدة، هي "شغلة بال" القوات اللبنانية بالتيار الوطني الحر.



هكذا كان الوضع قبل تفاهم معراب، وهكذا بقي في ظله، وهكذا هو اليوم... وهكذا سيبقى على الأرجح، طالما ترجمة إعلان النوايا لم تكن حسنة، تماما كتنفيذ الاتفاق الشهيد بين الجانبين.



فبالنسبة إلى القوات اللبنانية، لا هم إلا التيار، حتى ولو كان الوضع في البلاد على ما هو عليه من التردي، بسبب ممارسات تعلم القوات علم اليقين أن المسؤولين الفعليين عنها هم غير من تهاجم، لا بل هم أفرقاء أسهمت بنفسها بتغطية ارتكاباتهم على مدى سنوات، بمواقفها السياسة المعروفة، وحساباتها الواضحة.



في كل الأحوال، ما نطق به اليوم النائب انطوان حبشي كان متوقعا، تماما كالذي صدر عن النائب السابق سليمان فرنجية. ففيما كشف فضيحة الفيول المغشوش الذي انطلق بعد اخبار من التيار الوطني الحر يتوالى فصولا، وفي وقت تتكشف الأسماء بممارساتها الشخصية وانتماءاتها السياسية وتواريها عن الأنظار، رد الفعل أكثر من عادي وطبيعي، ولا داعي بعده لأي سجال.



وفي انتظار إنجاز القضاء لمهمته في هذا الملف وسواه، وفيما مدد مجلس الوزراء التعبئة العامة أسبوعين إضافيين على رغم المؤشرات الإيجابية على مستوى تغلب لبنان على فيروس كورونا، الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية في صدارة الاهتمام، والخطة الحكومية لمعالجتها تحضر غدا على طاولة بعبدا، في اجتماع وجهت الدعوات لحضوره إسميا منذ اليوم الأول لرؤساء الكتل والقوى السياسية، الذين يتحمل من يتغيب منهم عن الحضور بلا عذر مقنع مسؤولية عدم المشاركة في انتشال البلاد من الأزمة، والتمادي في محاولة العرقلة ووضع العصي في الدواليب، وهما تعبيران استعملهما رئيس الحكومة في مجلس الوزراء اليوم، قبل أن ينتقل إلى السراي ليعرض تفاصيل الخطة الإنقاذية أمام حشد من السفراء، بينهم السفيرة الأميركية لدى لبنان.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"





هل هي خطة الحكومة الاقتصادية، ام لهيب الازمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها الميدانية، من حرك المياه السياسية الراكدة، وهدأ تلك المضطربة، فعاد التواصل السياسي بفاعلية لمعالجة الملفات بمسؤولية.



وعلى مرمى ساعات من لقاء قادة الكتل النيابية في بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية، اعلن رئيس الحكومة من بعبدا أن العلاقة مع رئيس مجلس النواب ممتازة وستبقى، فيما حضر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى عين التينة مجريا لقاء وصفه بالممتاز مع الرئيس نبيه بري، امتد لساعة ونصف الساعة.. لقاء عنوانه التشاور والتنسيق على طريق التشريع الذي تحتاجه الخطة الحكومية من مجلس النواب، وضمن عنوان تظافر الجهود في محاولة للانقاذ..



ومن هنا كان تفسير رئيس الحكومة حسان دياب للقاء بعبدا غدا، بان الرئيس عون يهدف الى ان يكون مجلس النواب شريكا في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني..



واستكمالا لخطة الانقاذ الوطني من كورونا، التي حققت نتائج استدعت اشادات عالمية، كان القرار الحكومي اليوم تمديد التعبئة العامة اسبوعين اضافيين..

اما الانجاز الحكومي في جلسة بعبدا الحكومية فكان قرار استعادة إدارة قطاع الخلوي الى وزارة الاتصالات، واستكمال البت بالنقاط الاصلاحية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة..



اما ناهبو جيوب الفقراء من تجار متفلتين برفع الاسعار، فقد خصصت لهم جلسة الخميس المقبل، بعد حديث رئيس الجمهورية بأن جنون الاسعار تخطى المقبول، ولا بد من اجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعل المراقبة..



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* مقدمة شنرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"





كأن بين الثاني من ايلول 2019 والسادس من ايار 2020 ، سنوات ضوئية وليس ثمانية اشهر. في الثاني من ايلول 2019 انعقد في قصر بعبدا اجتماع مالي اقتصادي خلص إلى ورقة بقيت حبرا على ورق... كان الإجتماع آنذاك إستشعارا أن شيئا ما لم يعد يقلع في البلد فكانت محاولة الحوار التي لم تؤد إلى نتيجة.



شهر ونصف الشهر مر على إجتماع بعبدا آنذاك حتى انفجرت الثورة في 17 تشرين الاول، فارتبكت السلطة التنفيذية وتصدعت واستقالت الحكومة.وبين انفجار الثورة واستقالة الحكومة والتعثر في التكليف فالتأليف ، كانت الأوضاع تزداد سوءا، وما إن تلمست السلطة طرقا لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ونالت الحكومة الثقة ، حتى انفجرت أزمة كورونا ، ولا زالت وإن بوتيرة أخف ، لكن الإرتدادات كانت مؤلمة جدا ومكلفة جدا... إنكشف البلد ماليا واقتصاديا ومعيشيا، ولم يعد من ملاذ سوى صندوق النقد الدولي، ومن يقول غير ذلك مكابر.



اعدت الحكومة الورقة التي ستشكل جواز عبور إلى صندوق النقد الدولي: عينها على المعارضة وعلى الثورة وعلى القطاع المصرفي وعلى الشروط التي وضعها الأمين العام لحزب الله أمس على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بأن لا تفويض كاملا... لهذا فإن اجتماع بعبدا غدا يفترض أن يشكل تحصينا داخليا للحكومة اللبنانية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ، علما ان هذا التحصين يشوبه غياب الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه وربما الكتائب، اما غياب وليد جنبلاط فبالتفاهم مع بعبدا وليس بالتباين.



وفيما اقرت الحكومة تمديد التعبئة العامة، ما يعني حجرا لقطاعات عديدة من الأعمال، فإن التمديد طال ايضا أزمات من دون معالجات وفي مقدمها الفلتان الجنوني للأسعار، إلى حد ان رئيس الجمهورية تطرق إلى هذه المسألة في كلمته اليوم في مجلس الوزراء، هذا الفلتان يطرح جملة من التساؤلات عن دور وزارة الإقتصاد ومديرية حماية المستهلك على رغم التذرع غير المنطقي بالنقص في عدد المراقبين، كأن الصور التي تصل إلى وزارة الإقتصاد غير كافية لتسطير محاضر ضبط بالمخالفين.



في ملف النفايات، قرار من مجلس الوزراء من شأنه أن يثير اعتراضات عالية السقف في المتن الشمالي، من نوابه وفاعلياته وبلدياته، فقد قرر مجلس الوزراء رفع مستوى الطمر في برج حمود إلى متر ونصف المتر لحل مشكلة النفايات في المتن وكسروان وبعض بيروت، وجاء هذا القرار بعد الرفض القاطع من وليد جنبلاط بالموافقة على إعادة فتح مطمر الناعمة الذي مازال قادرا على الإستيعاب.



في ملف كورونا، وفيما رحلات العودة في مرحلتها الثانية تنتهي في الثامن من هذا الشهر، فإن المرحلة الثالثة جرى تقديمها إلى 14 أيار وستنقل إثني عشر الف وخمسمئة راكب، وسبب ارتفاع العدد ان العائدين سيجرون فحوصات الpcr في البلدان التي هم فيها وبالمرحلة الثالثة تنتهي عملية الإجلاء مع الأمل بعودة طبيعية لحركة الطيران.



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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"





تسربت مادة الفيول المغشوش الى طاولة بعبدا المنعقدة غدا على خطة اقتصادية حازت تأييدا بالأحروف الأولى من رئيسة صندوق النقد الدولي.



لكن حالة الحرد اللبنانية خرقت الإجماع لناحية الحضور .. فإلى مقاطعة المستقبل كان فساد الفيول يضرب العلاقة اكثر بين تياري الحر والمردة إذ تحصن سليمان فرنجية بالتعبئة العامة وقال " انا محجور ورقمي مفرد " منسحبا من الاجتماع بموقف يحمل بصماته الخاصة .



ولأن بعبدا أبلغت المرجعيات أن الدعوات شخصية فقد قدم الرئيس نجيب ميقاتي اعتذاره ايضا مسجلا أن الدعوة جاءت على قاعدة ما كتب قد كتب وأقر "



لميقاتي حساباته السياسية ولفرنجية دفتر حسابات مع التيار توسعت أوراقه ودخلت القضاء اليوم من بوابات الفيول التي بدأت تحقيقاتها من دون توقيف الرؤوس الكبيرة .



وقد أجرى القاضي نقولا منصور اليوم تحقيقات مع اربعة موقوفين بينهم وكيل شركة سوناتراك في لبنان طارق الفوال، واعترف الموقوفون امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان بأنهم يتقاضون رشى من وكيل الشركة الجزائرية، وأن وكيل الشركة هو من يوزع الاموال والهدايا على الموظفين في المنشآت لتغيير نتائج فحوص الفيول، هذه الاعترافات غاب عنها مدير المنشآت النفطية سركيس حليس بداعي الحصانة من قبل المردة، التي رأت أن القضية سياسية وأن حليس لن يمثل أمام القاضية عون لاعتباره أنها ستقدم على توقيفه في ملف آخر يتعلق بشحنة جديدة.



وهذا الملف المشتعل لم يضرم النيران السياسية بين المردة والتيار فقط بل بين التيار والقوات في وقت كان رئيس التكتل جبران باسيل يطفىء نيرانا بمفعول رجعي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ويجتمع به ساعة ونصف ساعة ويرفع بعد اللقاء شارة تعطي العلامات الممتازة . باسيل يتحصن بعين التينة والقوات تطل من الطاقة وتبرز للتيار مستندات ووثائق في مؤتمر نائب الجمهورية القوية انطوان حبشي الذي اعلن العزم على متابعة ملف الفيول اسبوعيا وتوجه الى القضاء بالقول، "أوعى يوصلوك تقول ما خلونا".



وإذ اقر حبشي بدور جيد جدا للقضاء في موضوع الفيول غير المطابق للمواصفات استدرك قائلا "لكن أعتذر إليكم لا أعتقد أن هذا الملف سيصل الى خواتيمه".



واكد ان عقد "سوناطراك" هو عقد من دولة لشركة وليس من دولة لدولة"،وفي كل عام يعيد الوزير التفاوض مع الشركة لإعادة تحديد الأسعار، لذا من المؤكد أن وزير الطاقة على علم بما يجري، فأوقفوا تحميل الناس أوزار الفيول المغشوش".



وعلى جبهة التيار رد النائبان سيزار ابي خليل ونقولا صحناوي على كلام حبشي فدعاه الصحناوي الى الوقوف الى جانب التيار في مكافحة الفساد قائلا : الشعب تعب والبلد مأفلس لأنو منهوب. مش حلوة بحقكن، مبينين عم تحمو المافيا بتصرفاتكن هيك".



ومن بين كل هذه الحروب فإن شخصا واحدا كان يسبق القوات والتيار في التبليغ اولا عن الفيول المغشوش .. وهو يحيى مولود .. المولود من قلب مجتمع مدني ومن ثوار مدينة طرابلس التي ابتلاها الله ببعض نواب ونائبات ... لكنه عوضها بناشطين يطرقون باب الحقيقة