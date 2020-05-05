خبر سر من بلدية برجا!

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أكد التقرير 42 الصادر عن اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية بلرجا، والذي يغطي الإصابات بفايروس كورونا للفترة: من الساعة 8 مساء 020 4/5/2 إلى الساعة 8 مساء 5/5/2020"أنه لم يتم تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا، وان عدد حالات الشفاء 15، والعدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 2 ، وان حالات الوفاة واحدة حتى الساعة.



وأشار التقرير الى "ان اللجنة تنتظر نتيجة فحص الحالتين المثبتتين مخبريا" .

وأكد التقرير "ان اللجنة تتابع المحجورين سابقاً، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".