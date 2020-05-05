الأرثوذكس من أنطاكية إلى لبنان (بقلم جورج عبيد)

A + A -

لا يسوغ قراءة الوضع الأرثوذكسيّ لصيقًا بالحركة المطلبيّة وحشرها في احتجاج من هنا أو هناك، على الرغم من الجور في مواجهتهم من قبل الدولة. مبدئيّة الحشر واللصوق تقزيم لرسالتهم، فالرسالة هي المحدّدة للوجود والدور، ومن دونها فناء.

جاءوا إلى التاريخ مع تجسّد الكلمة. انبسطوا به ومن خلاله. أطلّوا من كتابه العزيز، وحملوه مصلوبًا وقائمًا من بين الأموات في الفكر والآداب والثقافة. جعلوا الجغرافيا المشرقيّة حيث حلّوا مندمجة بضيائه، وقد قرأوا المشرق بحدوده الجغرافية من فلسطين إلى أنطاكية جسده المعلّق على حشبة، ورأواه فيما بعد نورانيًا بالقيامة، ثمّ جليس الآب على العرش من بعد الصعود. هذا دليل كاف ليقول الأرثوذكس على ممرّ التاريخ بأنّ السماء غير منفصلة عن التاريخ، والبهاء المنهمر من عينيّ الربّ لا ينفي الصعوبات ولم يبطلها، إنها صنيعة البشر. ما يهمّ الأرثوذكس بهذا المعنى بأن الرب يسوع ترك ذاته فيهم، وهذا يكفيهم ليجعلوا من الحقّ قوتًا لهم وجياهروا به أنّى حلّت ركائبهم.

ليس لي في هذه العجالة أن أسرد إنجازاتهم. فالإنجازات لا يدفقها الواجب، بل تضيء بالمحبّة، عندنا، المحبّة أقوى من الواجب. ليسوا منفصلين عن إخوتهم المسيحيين إلاّ ببعض المألفات اللاهوتيّة المغلّفة ببعض منها للشهوات السياسيّة الطاغية في النقاش بين الشرق والغرب. في هذا المشرق ظهروا أهل نضال مستديم، ولم ينحصر نضالهم في المكاسب والوظيفة، وأبوا أن يتقزّموا في مطالب ترميهم في الضعف. كانوا يناضلون في الجوهر في سبيل ترسيخ الإنجيل في التاريخ، والإنجيل ليس الكتاب، بل يسوع نفسه وسفكوا الدماء من ديمومة الرسوخ. ثمّ حملوا يسوع في النضال السياسيّ في كلّ العصور، وسطع النضال من المحتوى، إذ هو الهمّ وليس من همّ آخر يضاهيه، والأرثوذكس بجوهرهم الروحيّ على يقين بأنّ وجودهم في بستان الزينون يعرقون دمًا كما كتب المغفور له الأب ميشال حايك، طريقهم إلى القيامة. ظلم التاريخ لا يبطل مجد القيامة وقوّتهان ما بيطلها أن يعالج الظلم بطرائق تجعل الفكر المنسكب من مفكرينا مدفونًا في التراب، وتحوّل الإنجازات المحقّقة إلى مساحات من سراب. الأرثوذكس ليسوا أممين بالمعنى الضيّق للكلام.

في المسرى التاريخيّ، اللبنانيّ والمشرقيّ، الحقيقة الأرثوذكسية بجوهرها هي هي بلا تغيير أو تبديل. وفي يقينهم أن ليس من وجود أرثوذكسي راسخ أو مسيحيّ راسخ ومتجذّر من دون حركة المسيح فيهم ومن دون لاهوتهم العظيم وهو الذي يظهره حيًّا وظافرًا في كلّ الأزمنة. لقد تعرّضوا غير مرّة لحروب وإقصاءات وثبتوا بقوّة إيمانهم وصلابة رجائهم. ولم تردعهم نائبة عن إعمال الفكر ليكون مدى للحوار والنقاش. حملوا صليب فلسطين على أكتافهم ومضوا ليقينهم أن فيه صليب المسيح وليس صليبًا عبثيًّا. من فلسطين أسّسوا الفكر المشرقيّ، ثم بعضهم اتجه نحو العروبة الأشمل، كان همهم عدم انتصار إسرائيل كرمز للشر والباطل على الحقّ. وقفوا بوجه العثمانيين، وواجهوا الفرنسيين، وتصلّبوا بوجه الحركة الصهيونيّة الرافضة في الأصل للمسيحيّة المشرقيّة كتمتمة جيّة ليسوع المسيح، آمنوا بأنّ سوريا ولبنان وفلسطين والعراق والأردن مدى مقدّس، وأي تفريط أو تخلّ عن هذا الجوهر تخلّ عن المسيح عينه.

في لبنان وسوريا ناضلوا من أجل استقلالهما، وكان لدينا في لبنان رئيسان للجمهوريّة. لا ينسى أحد دور شبل دمّوس في كتابة دستور 1926 إلى جانب ميشال شيحا تؤازره حركة يوسف السودا. وفي سوريا لا ينس أحد أنّ فيها مناضلين أقحاحًا كميخائيل إليان والدكتور الياس عبيد وآخرين سطعوا بأدبياتهم الاستقلالية وتلاقوا مع حبيب أبو شهلا في النضال لاستقلال لبنان، وفي ذلك كانوا من جميع الطوائف. الأرثوذكس هنا وثمّة وطنيون ميثاقيون ومشرقيون وعروبيون، بل هم رواد بدذلك. هل ننسى تلك الأدبيات الصادرة عن مفكرين أقحاح من أمثال جبران تويني الجد وغسان الابن، وشارل مالك، وقسطنطين زريق، وأنطون سعادة، وميشال عفلق، وجورج حبش، ونقولا زيادة، وخليل حاوي، وميخائيل نعيمة، وإيليّا أبو ماضي، وجورج شحادة، ونقولا الشاوي، وجورج حاوي، وفؤاد بطرس، وألبر لحّام، وكوستي بندلي... تكفي كتابات المطران جورج خضر العظيم، الذي أظهر الفكر الأرثوذكسيّ بقيمه الكاملة وقد جسّدها رؤى نابضة ما بين سوريا ولبنان وفلسطين، هل ننسى شخصيات تاريخيّة أعطت المعنى للوجود اللبنانيّ السياسيّ من أمثال ألبير مخيبر، نسيم مجدلاني، منير ابو فاضل، ميشال ساسين، أديب الفرزلي...وصولاً إلى الشهيدين سمير قصير وجبران تويني...

اختبار التاريخ اللبنانيّ القديم والمعاصر والحديث بكلّ معانيه الفكريّة والسياسيّة والقوميّة والعقائديّة سيمرّ حتمًا بهؤلاء ويطلّ به على الواقع المعيش، فليس من انقطاع بين الماضي والحاضر والمستقبل، فنحن ورثته لأجل الحاضر والمستقبل.

من هنا، إنهم أرفع من المناصب إذا قسنا الدور واعتبرنا أن العمارة السياسيّة لم تستقم إلاّ بهم كما بسواهم. وعلى هذا فالبيان الصادر البارحة عن المجتمعين في مطرانية بيروت، خلا من مسلّمات جوهريّة واساسية ترتفع العمارة اللبنانيّة والمشرقيّة عليها كأعمدة ضخريّة أعتى من الرمال المتحركة. ذلك أنّ جزءًا ممن حضر منقطع في الأصل والجوهر عن الالتزام الروحيّ، فلا يكفي أن ترمي نفسك في العلمانيّة لتكتسب الالتزام وتحدّد الدور. علمًا أن الأرثوذكس في قراءتهم السياسيّة يشتهون العلمانيّة كسلوك سياسيّ لبناء دولة المواطنة الحقّ، وقد أضاء فكر المطران جورج خضر على هذه الناحية أكثر من مرّة. العلمانيّة التي لا تفصل بين الله والتاريخ في الإيمان بل تفصله في السياسة رؤية استراتيجية رسّخوها أكثر من مرّة في تطلعاتهم السياسيّة. وتلك التطلعات لا تسوغ إلاّ في الدول الحاوية للمركيات الطائفيّة والمذهبيّة. وهي مسرى جديّ لكلّ جهاد حسن. ومع ذلك فإن قمّة الالتزام الروحيّ قادر في المقابل أن يدلّك إلى العلمانية إذا صبوت إليها يومًا.

ما معنى هذا اللقاء في مطرانية بيروت؟ في بداءته انكشف جامعًا لكل التيارات، حتى انسحب الحزب السوريّ القوميّ باكرًا وتملّص من بيانه. من دعا إليه سيّسه بانتقاء بعض الشخصيات الإعلاميّة والاقتصاديّة إليه ورذله شخصيات أخرى، وليسوا منتسبين إلى نادي الوزراء والنواب متجاهلاً شخصيات أرثوذكسيّة أخرى كان يفترض دعوتها لتشارك في النقاش، وبعض من حضر عليه حكم صادر بالسجن والغرامة فكيف لم ينتبه بعضهم إلى تلك المسألة؟ وبرأي متابعين فإن الشكلّ جوّف الاجتماع من المضمون الذي يفترض أن يظهر نقيًّا.

وعلى الرغم من ذلك، لا أحد يقبل بديمومة الغبن على حقوقو الأرثوذكس في المواقع التي كسبوها من ضمن الشراكة الميثاقيّة. وليسمح لنا في هذه العجالة بالاعتراف بأنّه حين بدأ الفتك والهتك يصيب الأرثوذكس، وقف كاتب هذه السطور، وعلا صوته مطالبًا جميع المعنيين للانتباه ومواجهة هذا الغبن من دون أن يلقى آذانًا صاغية، فما الذي دعا إلى اجتماع كهذا في لحظة تراكم الهجوم على الحكومة اللبنانيّة بسبب الغبن اللاحق بالطائفة، في وقت كان بالإمكان تفادي الصراخ والتباحث مع رئيس الحكومة النظيف الكفّ الدكتور حسان دياب بالأمر. لمَ افتعال مشكلة الآن بين الأرثوذكس والدولة وقد كان بالإمكان أن تكون لهم كلمة وموقف في الحكومة الحريريّة الثانية، أو في الحكومة الحالية حين استبدلت شخصيّة عسكريّة أرثوذكسيّة وراقية بشخصيّة أخرى؟

ما من شكّ بأنّ الأرثوذكس يشكون من ضعف تمثيلهم وتهميشهم في الدولة لدرجة السحق والمحق. خطيئة بعض الأرثوذكسيين أنهم لم يفسّروا معنى الشراكة ولم يعمموها. فالأرثوذكس ليسوا أجراء بل هم شركاء. جتمًا يأبون أن يكونوا مستولدين في كنف الطوائف الأخرى ويفرحون بأن يشاركوا في بناء الدولة والوجود مع الآخرين. ضعف البيان البارحة أنّ صائغيه لم يقوموا بنقد ذاتي ولم يصحّحوا المسيرة البنيويّة، لم يظهروا أهمية وجودهم، ولم يرنوا باتجاه اللحظات التكوينيّة المشرقيّة الجديدة ليحددوا دورهم فيها. فبدوا البارحة ضعفاء بالصراخ وبالشهوات الظاهرة خلف اجتماعاتهم، فخطرت ببالي أطياف كبار رسموا خريطة الوجود.

من طالب المطران الياس عودة ببقائه وبصدق وحقّ، كان قائمًا في عقل قلّة من الحاضرين، وعند الأكثرية الحاضرة كان غريبًا شريدًا فيما هو قويّ بإيمانه وحقّه... ولكن ومع الأسف بيان كهذا لن يفيه حقّه بل يزيد الوضع تأزّمًا. القبول بموجودية الأرثوذكس في المواقع اعتراف بالشراكة، والشراكة تتقوقع هنا بل في بناء عمارة لبنانيّة ومشرقيّة متطلّعة إلى الحياة الجديدة، التي نؤتاها بالنضال الصادق.