نقولا التويني: للقضاء كلمة الفصل في هذا الملف

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علق الوزير السابق نقولا التويني على الخطوة التي قام بها القاضي علي ابراهيم قائلاً:

"احيي القاضي علي ابراهيم اثر ادعائه اليوم على عشر شركات مستوردة للنفط تبعا للملف الادعائي الذي تقدمنا به منذ سنة ٢٠١٧ فيً مجلس الوزراء وتم اتخاذ إجراءات ضريبية جمركية من جديد على استيراد المحروقات حيث كانت تباع الصفيحة وسعرها يضمن الجمارك بينما المحروقات من منشأ أوروبي كانت خاضعة للإعفاء !!

وكانت الشركات قد كدست مبالغ لا يحق لها تقاضيها من المستهلك وذالك منذ سنة ٢٠١٤ حتى أواخر ٢٠١٧ بإجمالي فارق مجحف بحق المستهلك ما قدرناه بحوالي ٢٥ مليون دولار وحاولت مرارا ان اصل الى حل حبي مع الشركات وطلبت منهم اعادة المبلغ رضائيا فلم أتمكن من إقناعهم وعندها تصرفت بما فيه مصلحة الوطن والمواطن وليأخذ العدل مجراه. وحاولت مرارا ان اصل الى حل حبي مع الشركات وطلبت منهم اعادة المبلغ رضائيا فلم أتمكن من إقناعهم وعندها تصرفت بما فيه مصلحة الوطن والمواطن وليأخذ العدل مجراه.

اشكر جميع المتطوعين والأصدقاء الذين ساعدوني في اول مهمة أنجزتها الوزارة وانا كلي إيمان ان العمل الصالح لن يضيع ولو بعد زمن وللقضاء كلمة الفصل في هذا الملف والناس لا يزالون يعيشون غلب الاحتكارات في زمننا هذا زمن الطاعون ..."