هذا هو عدد الإصابات الذي سجل على متن الطائرة التي وصلت أمس!

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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أنه "تم التأكد من تسجيل 6 حالات إيجابية مصابة بـCOVID-19 من بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من سيراليون أمس الإثنين.



وعليه سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.



أما الرحلات التي وصلت أمس من يريفان والرياض وكييف ووارسو ولندن والرحلة التي وصلت أول من أمس الأحد من دبي، فلم تسجل على متنها أي إصابات وأتت نتائج فحوصات الركاب جميعا سلبية".