ولادة خمسة توائم في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي!

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شهد مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم) ولادة خمس توائم صباح اليوم، في حالة نادرة، لأم لبنانية انجبت ثلاث بنات وصبيين، جميعهم بصحة جيدة وكذلك الام.

عائلة التوائم تتألف من ألأب والأم وطفلة لم يتجاوز عمرها السنتين، الابوين خططا لإنجاب طفل اضافي وكانت المفاجأة بأن الام حامل بخمسة أطفال دفعةً واحدة، مما دفع بالثنائي الى اللجوء الى اختصاصي في الطب وجراحة الجنين ومتابعة الحمل المتعثر الدكتور نديم الحجل في مستشفى الروم.

"تمت متابعة الحالة بشكل دقيق لمعالجة المضاعفات التي قد تواجه الام والاجنة وتفاديها، لذلك أدخلت الى المستشفى منذ خمسة أسابيع تقريباً"، كما اوضح الدكتور الحجل، "وقد تقرر إجراء العملية القيصرية اليوم الثلثاء 5 أيار 2020 في الشهر السابع والنصف من الحمل". وكانت جميع الأقسام التابعة لقسم الولادة من أطباء أطفال وقابلات قانونيات وممرضات من قسم العناية الفائقة على أتم الإستعداد لإستقبالهم.

تكللت العملية بالنجاح والخدج الخمسة بحالة مستقرة. صبيان و٣ فتيات قالت الاختصاصية في طب الاطفال والعناية الفائقة لحديثي الولادة الدكتورة يولا ناصيف، ان حديثي الولادة بصحة جيدة واوزانهم اكثر من كيلو للطفل، ولكنهم سيمضون اسابيع عدة في قسم حديثي الولادة لتخطي مخاطر الولادة وعواقبها..

وتحدثت القابلة القانونية جيسي عن اهمية المتابعة مع الام بعد الانجاب للعناية اللازمة بالاطفال. وعبّر الاب احمد عن سعادته العارمة على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلد.