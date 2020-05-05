living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ولادة خمسة توائم في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي!

5
MAY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 
 شهد مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي  (الروم) ولادة خمس توائم صباح اليوم، في حالة نادرة، لأم لبنانية انجبت ثلاث بنات وصبيين، جميعهم بصحة جيدة وكذلك الام.
 عائلة التوائم تتألف من ألأب والأم وطفلة لم يتجاوز عمرها السنتين، الابوين خططا لإنجاب طفل اضافي وكانت المفاجأة بأن الام حامل بخمسة أطفال دفعةً واحدة، مما دفع بالثنائي الى اللجوء الى اختصاصي في الطب وجراحة الجنين ومتابعة الحمل المتعثر الدكتور نديم الحجل في مستشفى الروم.
 "تمت متابعة الحالة بشكل دقيق لمعالجة المضاعفات التي قد تواجه الام والاجنة وتفاديها، لذلك أدخلت الى المستشفى منذ خمسة أسابيع تقريباً"، كما اوضح الدكتور الحجل، "وقد تقرر إجراء العملية القيصرية اليوم الثلثاء 5 أيار 2020   في الشهر السابع والنصف من الحمل". وكانت جميع الأقسام التابعة لقسم الولادة من أطباء أطفال وقابلات قانونيات وممرضات من قسم العناية الفائقة على أتم الإستعداد لإستقبالهم.
 تكللت العملية بالنجاح والخدج الخمسة بحالة مستقرة. صبيان و٣ فتيات قالت الاختصاصية في طب الاطفال والعناية الفائقة لحديثي الولادة الدكتورة يولا ناصيف، ان حديثي الولادة بصحة جيدة واوزانهم اكثر من كيلو للطفل، ولكنهم سيمضون اسابيع عدة في قسم حديثي الولادة لتخطي مخاطر الولادة وعواقبها..
وتحدثت القابلة القانونية جيسي عن اهمية المتابعة مع الام بعد الانجاب للعناية اللازمة بالاطفال. وعبّر الاب احمد عن سعادته العارمة على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout