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وهاب عن باسيل: فتّشت فتّشت ما القيت شي فاسد عليه!

5
MAY
2020
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تحدث رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عن ملف الكهرباء معتبراً ان اتهام التيار الوطني الحر بالهدر في ملف الكهرباء "كلام ما الو طعمة" قائلا : "فتّشت فّشت عشي فساد بجبران باسيل بس ما لقيت، سألت رحت جيت بس ما لقيت شي ولا سمسرة حتى" واعتبر وهاب ان هناك الكثير من الناس "نضاف". واداء وزراة القوات اللبنانية ايضا نظيف وممتاز

وعن معمل دير عمار شدد وهاب في مقابلته مع الزميلة راشيل كرم عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ضمن برنامجها 2021، أن النائب باسيل "اشتغل كتير مزبوط ووزير المال يومذاك علي حسن خليل قرر فجأة طلب الtva وذلك بعد التلزيم وهو امر مستغرب ثم توقف المعمل، مردفا: "كان لازم يشتغل دير عمار من 8 سنين هلق بطل فينا".

وكشف وهاب ان الصراع بينه وبين الرئيس سعد الحريري لن ينتهي "صار في دم"، وقال:"عندما انخطف الحريري في السعودية طبعا اهتممت كلبناني، بس يمكن كان أحسن لو بقي". مضيفا: "بس يرجعلي محمد طيب بترجع العلاقة أنا وياه."

اذا كان الرئيس بري نسي اسمي "فمعلي العمر الو حقو" ولكن انا مستغرب كيف انه في السابق كان من الصعب ان نسمع اي تعليق منه اما اليوم فلا يتوقف عن انتقاد حسان دياب الادمي ويقود حملة عليه؟!!مع العلم اجتماع الامس بينهما حصل تصحيح للفترة السابق وكانت الاجواء ممتازة! لا خيار لهؤلاء السياسيين، حسان دياب يحاول وقف الانهيار والنهوض بعد ان نهبوا البلد وفرغوه من كل شيء "الحنفيات والحمامات قبعوهم!!"

وعن زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى بعبدا قال: "كويس، أنه عاد الى الهدوء وادرك ان لعبتهم لا افق لها وان لا الاميركيين ولا السعوديين يرغبون باسقاط الحكومة حتى ان السعودين سنلاحظ ابتعادهم عن الساحة اللبنانية والقصة كلها انهم ارتعبوا من الـ"haircut"، وصار بدن يسبولوا لرئيس الحكومة حسان دياب." متسائلا: "من 15 سنة حتى اليوم متى نجح جنبلاط في حساب سياسي؟ عأيام السوريين كان حكمت شهابي وابو جمال يعطو معلومات"

وعاد وهاب الى فترة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقال: "اذا انت معك خبر باغتيال الحريري، السوريين كان معن خبر... رستم غزالة مرض" كان رح ضغطو 21 بقي اسبوع هيك" كل يوم اطباء وادوية فعلاً جن عند اغتياله...السوريين ما معهم خبر"

وتحدث وهاب عن ذكرياته في حكومة الرئيس عمر  كرامي وفي الصحافة وتحدث عن الحجر المنزلي حالياً وقربه من الارض والزراعة

ملاحظة: مقاطع من المقابلة بالصوت والصورة عبر هذا الرابط

https://www.instagram.com/karam_rachel/

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