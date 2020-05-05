تكتل لبنان القوي يشدد على وجوب الحكومة التركيز على استنهاض الاقتصاد وتدعيم شبكة الأمان الاجتماعي

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اجتمع تكتل "لبنان القوي" الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وعرض للأوضاع الراهنة وأصدر البيان التالي:

١- رحب التكتل بخطوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتشاور مع رؤساء الكتل في بعبدا بشأن الخطة الحكومية الإصلاحية، واعتبر التكتل ان الحوار الجدي والبناء حولها لاسيما في لجنة المال والموازنة النيابية بهدف تطويرها وتعديلها والتلاقي على قواسم مشتركة بين مختلف الأطراف في القطاعين العام والخاص، يحصن الموقف اللبناني التفاوضي محلياً ودولياً ويؤهله للاستحصال على التمويل المطلوب.

٢- يكرر التكتل موقفه الثابت من حماية المودعين والتوزيع العادل للأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وذلك في أي خطة مطروحة حاضراً أو مستقبلاً انطلاقاً من الملاحظات التي سيقدمها في النقاشات المطروحة.

٣- يعلن التكتل انه لن يستدرج للسجال العقيم الذي يحاول البعض جره اليه والذي سيزيده اقتناعاً بمتابعة عمله في مكافحة الفساد تشريعياً وقضائياً.

٤- يتابع التكتل بأهتمام المسار التشريعي الجاري في المجلس النيابي سيما في اقرار قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وكشف الحسابات، وسيكون له مساهمات تشريعية جديدة في المدى القريب.

٥- يشدد التكتل على وجوب تركيز الحكومة على استنهاض الاقتصاد وتدعيم شبكة الامان الاجتماعي من خلال اجراءات فورية وسريعة كما المباشرة في التدابير الاصلاحية التي تحتاج الى قرارات تنفيذية.