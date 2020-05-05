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وليد الأشقر: كيف كان الحريري سيتعاطى مع الملف الاقتصادي لو كان رئيساً للحكومة الحالية ‎

5
MAY
2020
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تحت عنوان "هل سينزلق لبنان نحو الفوضى نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية"، شارك عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر بحلقة حوارية على قناة سكاي نيوز مع عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل فادي سعد.
 
ورداً على عنوان الحلقة، طلب الأشقر أن يتم توجيه السؤال إلى الفريق الذي يحاول عرقلة عمل الحكومة، وليس إلى التيار الوطني الحر الذي يسعى جاهداً إلى ايجاد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية والتي تسبب بها الفريق الآخر.
 
كما أوضح الأشقر أن التيار هو الفريق السياسي الوحيد الذي وضع برامج وخطط في كل الوزارات التي تسلمها، وقد نجحنا في تحقيق جزء كبير من هذه المشاريع وفشلنا في بعض الأماكن التي رفض فيها مجلس الوزراء الموافقة على مشاريعنا.
 
وسأل الأشقر ما هو مشروع تيار المستقبل للخروج من الأزمة الحالية، وما كانت ستكون اقتراحاته لو كان الرئيس الحريري على رأس الحكومة الحالية، وهل يجوز للفريق السياسي الذي رسم السياسة الاقتصادية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم أن يقف متفرجاً وفي موقع الانتقاد للحكومة الحالية دون طرح أي بديل عملي.
 
من جهة أخرى، أوضح الأشقر أن جميع الأفرقاء معنيون في المشاركة بأي اقتراح بنّاء وليس فريق دون الآخر. وإذا كان خيار الاستعانة بصندوق النقد الدولي فلا مانع لدينا من ذلك، ونحن جاهزون لمناقشة شروطه دون المس بسيادة لبنان.
 
وفي ما خص اتهام التيار بالتحالف مع حزب الله وتغطية عمله منذ حرب تموز وحتى اليوم لدرجة الاذعان له، أكد الأشقر أن موقف التيار الوطني الحر الداعم للمقاومة خلال خرب تموز بوجه العدو الإسرائيلي هو موقف نفتخر به ولا نخجل أبداً بما قمنا به، وسنكرر التجربة بوقوفنا إلى جانب أي فريق مهما تقاربنا أو تباعدنا معه في السياسة الداخلية بوجه العدو الإسرائيلي. وفي الوقت ذاته نحن نتمايز عن الحزب في مواقف عدة ولدينا قراءتنا الخاصة في بعض الملفات، ونتعاطى معه كممثل لفئة معينة أعطته ثقتها في انتخابات ديمقراطية ولا يمكن لأحد إلغاء تمثيله الشعبي.
 
وفي ما خص اتهام التيار بتشويه علاقات لبنان الخارجية، أكد الأشقر أن أفضل توصيف لهذه العلاقات هي حين استغلها وزير الخارجية حينها جبران باسيل بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإخراج الرئيس الحريري من السعودية عام ٢٠١٧.
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