في حال التعرّض للابتزاز والتحرّش الجنسي.. التبليغ فوراً!

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بلّغوا قوى الأمن الداخلي في حال التعرّض للابتزاز والتحرّش الجنسي على الرقم 01293293



في ظلّ ارتفاع عدد شكاوى جرائم الابتزاز والتحرّش الجنسي خلال فترة التعبئة العامة بنسبة 184 %، ذكّرت المديرية العامـة لقـوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامـة بطلبها المتكرر من المواطنين، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين.



وطلبت المديرية عدم الخضوع لطلبات المبتز، والإبلاغ فوراً عن هذه الحالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها او من خلال خدمة (بلّغ) على موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، او الاتصال على الرقم 293293/01، العائد للمكتب المذكور.

ودعماً لهذه الحملة، تذكّر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بدورها المواطنات والمواطنين، بأن المادة 650 من قانون العقوبات، تعاقب كل شخص يهدّد شخص آخر بِفَضح أمر ينال من شرفه أو كرامته أو اعتباره بالسجن من شهرين إلى سنيتن وبالغرامة المالية، وتدعوهم/هنّ إلى حماية أنفسهم/هنّ من خلال إبلاغ قوى الأمن الداخلي عند تعرضهم/هن للإبتزاز والتحرّش الجنسي، بحيث يقوم مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقة المجرم عبر عنوانIP الخاص به ومعاقبته.