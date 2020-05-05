بين الرئيس بري والنائب باسيل.. هذا ما حصل بينهما

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علم موقعنا أن اللقاء بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان جيداً وأن الرجلين استفاضا في البحث بمواضيع أساسية لأكثر من ساعة وأهمها الخطة الاقتصادية المالية.



وتناول النقاش بين الجانبين بالتفصيل مسألة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكيفية الحفاظ على أسس النظام الاقتصادي الحر بالإضافة إلى إيجاد أفكار لتوزيع الخسائر بشكل لا يمسّ بالمودعين ولا يؤدي إلى هدم القطاع المصرفي. ووصفت مصادرنا هذا اللقاء بالمفيد والبنّاء مؤكدة أن الطرفين اتفقا على التعاون وخصوصاً في ما خص العمل التشريعي.