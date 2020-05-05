ماذا كشف رئيس الحكومة عن الكورونا؟!

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شدد رئيس الحكومة حسان دياب خلال إنعقاد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، على أن "اليوم ومع قرار تجديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين، على الأجهزة الأمنية أن تتشدّد مجدداً بتنفيذ القرارات والإجراءات، لأنه في حال حصول موجة ثانية من انتشار وباء "الكورونا"، فستكون موجة أعلى من الموجة الأولى".



وقال دياب: "بادر الرئيس عون إلى دعوة رؤساء الكتل النيابية للقاء غداً بهدف مناقشة خطة الحكومة للإصلاح المالي"، مضيفًا "هدف هذه المبادرة أن يكون مجلس النواب شريكاً في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني".



وأكد أن "الحكومة مستمرّة بحالة الإستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائماً من يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ".