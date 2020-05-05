هذا ما قاله الرئيس عون عن إرتفاع الأسعار!

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أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء في بعبدا، إلى أن "ارتفاع اسعار السلع على اختلاف انواعها تخطى المقبول، ولا بد من اجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعّل المراقبة".



وأضاف: "أمامنا عدة مشاريع واقتراحات قوانين في موضوع مكافحة الفساد، ومن الضروري توحيد الصيغ لرفعها الى مجلس النواب وفقاً للأصول".



وشدّد على انه "ينبغي إيلاء كل الاهتمام للاقتراحات المقدمة لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة لا سيما ما خص منها المساعدات الاجتماعية والاعفاءات ومطالب المؤسسات على انواعها".



وحيّا الرئيس عون في ذكرى شهداء لبنان والصحافة المصادف غداً الأربعاء، "شهداءنا الذين سقطوا من اجل استقلال الوطن وحريته، ونذكر أيضا كل من قضى في سبيل لبنان ودفاعا عنه أينما كان ونأمل الا تكرر الأجيال القادمة مأساة الحروب الداخلية وأن يسعى السياسيون دوماً الى نزع فتائل الاختلاف بين اللبنانيين".