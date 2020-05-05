إدارة "كارفور" تنفي الشّائعات التي يتم تداولها

A + A -

بيان صادر عن إدارة "كارفور":

"إنّنا على علم بالشّائعات التي يتمُّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إلتزام شركة ماجد الفطيم بعمليات كارفور التابعة لها في لبنان، وهنا نود أن نوضح بأنّ جميع متاجرنا ستبقى مفتوحة دوماً لتلبية احتياجات عملائنا، وأنّه لا صحّة لهذه الأخبار المغلوطة التي يتمّ تداولها.



كما نرجو من عملائنا الاعتماد على الصّفحات الرّسميّة التابعة لنا فقط كمرجع للمعلومات الصّادرة عن كارفور، وندعو جميع أفراد المجتمع لتوخّي الدّقة والحذر قبل نشر أي معلومة خاصةً في هذه الظّروف، التي علينا أن نقف فيها إلى جانب بعضنا البعض"