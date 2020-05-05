الفرزلي فاجأ الجميع بقراءة بيان اجتماع الاورثودكسي.. وخرج عن المكتوب بمزايدات!

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بعد الكلام العالي السقف الذي صدر عن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد انتهاء الاجتماع الذي انعقد في مقر مطرانية بيروت للروم الارثودوكس امس برعاية المطران الياس عودة وضم شخصيات اورثودوكسية من نواب ووزراء، للبحث بما قيل عن اتجاه لاستبدال محافظ بيروت زياد شبيب، عكست اجواء المجتمعين امتعاضا واضحا لدى اكثر من طرف شارك في الاجتماع من كلام الفرزلي الذي لم يلتزم بالبيان الذي اعد خلال الاجتماع.

وكشفت مصادر مشاركة في الاجتماع ان جميع المشاركين في الاجتماع تفاجأوا بخروج الفرزلي لقراءة البيان والمزايدة من خارج البيان من دون ان يكون اصلا متفقا داخل الاجتماع بان الفرزلي تحديدا هو من سيقرأ البيان.

واشارت المصادر الى ان كلام الفرزلي الذي ذهب باتجاه المزايدات والادعاء بالحرص اكثر من غيره على حقوق الطائفة الارثودوكسية، لا يعكس حقيقة ما جرى خلال الاجتماع، وابدت المصادر تحفظها عما قاله الفرزلي وخرج خلاله عن البيان المعد ، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها فقط بالبيان الذي اتفق عليه فقط لا غير.