living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالتفاصيل - محاولة قتل في كسروان...!

5
MAY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ 25/4/2020 عُثر على المواطن: ش. ف. (مواليد عام ۱۹۸۰) مصاباً بطلقٍ ناري بالرأس، داخل سيارته في محلة مفرق زيتون – كسروان، نُقل الى المستشفى للمعالجة، وحالته الصحيّة حرِجة للغاية.

وبتفتيش سيارته عُثر على كمية من المخدرات موضبة ومعدّة للترويج.

وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، التي أجرتها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تبين أن المصابَ مروّجٌ للمخدرات. كما تمكنت الشعبة من تحديد هوية المشتبه بهما بإطلاق النار، وهما:

- ش. أ. (مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم المخدرات، ومقاومة رجال السلطة، والتهديد...

- م. س. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)

 


وبتاريخ 30/4/2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت قوة تابعة للشعبة المذكورة من توقيف المذكورَين –بالتزامن- في محلتي النبعة، وبرج حمود، وضبطت بحوزة الموقوف الثاني بندقية نوع "بومب أكشن" وسيارة كانتا قد استخدمتا في عملية إطلاق النار.

وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بإطلاق النار على المصاب ش. ف. لأنه كان يريد الاستحصال منه على المخدرات دون تسديد ثمنها. كما اعترف الثاني بأنه كان برفقة مطلق النار، وانه كان يقود السيارة العائدة للأخير، وقد عمل لاحقاً على تنظيف البندقية وتفكيكها، بهدف إبعاد الشبهات.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout