بالتفاصيل - محاولة قتل في كسروان...!

A + A -

أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ 25/4/2020 عُثر على المواطن: ش. ف. (مواليد عام ۱۹۸۰) مصاباً بطلقٍ ناري بالرأس، داخل سيارته في محلة مفرق زيتون – كسروان، نُقل الى المستشفى للمعالجة، وحالته الصحيّة حرِجة للغاية.



وبتفتيش سيارته عُثر على كمية من المخدرات موضبة ومعدّة للترويج.



وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، التي أجرتها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تبين أن المصابَ مروّجٌ للمخدرات. كما تمكنت الشعبة من تحديد هوية المشتبه بهما بإطلاق النار، وهما:



- ش. أ. (مواليد عام ۱۹۸۳، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم المخدرات، ومقاومة رجال السلطة، والتهديد...



- م. س. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)



وبتاريخ 30/4/2020، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت قوة تابعة للشعبة المذكورة من توقيف المذكورَين –بالتزامن- في محلتي النبعة، وبرج حمود، وضبطت بحوزة الموقوف الثاني بندقية نوع "بومب أكشن" وسيارة كانتا قد استخدمتا في عملية إطلاق النار.





وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بإطلاق النار على المصاب ش. ف. لأنه كان يريد الاستحصال منه على المخدرات دون تسديد ثمنها. كما اعترف الثاني بأنه كان برفقة مطلق النار، وانه كان يقود السيارة العائدة للأخير، وقد عمل لاحقاً على تنظيف البندقية وتفكيكها، بهدف إبعاد الشبهات.





وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء."