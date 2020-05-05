بالصورة - أحد الناشطين لديما صادق: "بتجيبي البهدلة لحالك"!

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ردّ أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة لديما صادق تتحدى فيها وزراء الطاقة السابقين كي "يكشفوا عقد سونطراك" كما قالت، وقال لها:

"بتحكي بشي ما بتفهي في وبتجيبي البهدلة لحالك:

- قرار رقم 58 تاريخ 13-11-2011

- قرار رقم 47 تاريخ 13-11-2014

- قرار رقم 45 تاريخ 15-1-2015

- قرار رقم 2 تاريخ 22-1-2015

- قرار رقم 42 تاريخ 2-11-2017"

وكانت غردت ديما صادق:

"نتحدّى كل من:ارتور نظريان،جبران باسيل، سيزار ابي خليل،ندى البستاني،ان يكشفوا عقد سونطراك الذي حرسوه ل١٠ سنوات ومنعوا اي جهة من الاطلاع عليه.كما نتحدّاهم ان يقدمّوا دليلاً واحدا،واحد فقط،ان تجديد العقد على مدى ١٠سنوات حصل باقرار مجلس وزراء،وليس بتهريبة من التيار. "