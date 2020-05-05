الأمطار تعود .. عواصف رعدية وتساقط للبرد!

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افاد المتخصص في الأحوال الجوية الأب إيلي خنيصر عبر صفحته على “فايسبوك” حول الطقس ما يلي: يغطي منخفض البحر الاحمر منطقة الشرق الأوسط بقيم ضغط منخفضة تصل الى 1008hpa الأمر الذي سيساهم باستقطاب الامطار من تركيا نحو لبنان وفلسطين يومَي الثلاثاء والأربعاء مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط محلّي للبرد، كما تشتد سرعة الرياح في المناطق الجنوبية لتلامس 65كم في الساعة وفي المناطق الشمالية 75/80 كم في الساعة بخاصة بين عكار وحمص وساحل سوريا وطرابلس، تترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة

كيف ستتوزع الأمطار بين الثلاثاء صباحاً والاربعاء؟

درجة اولى 50-65مم

الساحل السوري، جبيل، جونية، كسروان الناعمة، النبطية، الدامور، صيدا وصور، مرجعيون وبنت جبيل.

درجة ثانية 35-45 مم

طرابلس، الضنية، عكار، الكورة، جزين، البقاع الغربي، المتن ( ساحلا وجبلاً)، والشوف، عاليه وبعبدا وبيروت، شمال فلسطين

درجة ثالثة 10-25 مم

البقاع الوسط والغربي

تنحسر الامطار ظهر الاربعاء وتستعد المنطقة لأول موجة حرّ نهاية الاسبوع بسبب تمدد كتلة حارة من صحراء ليبيا شرقا والربع الخالي شمالاً وقد تتخطى الحرارة 31 درجة في لبنان ساحلا وبقاعاً

تستقر درجات الحرارة على الشكل التالي:

الحرارة على الساحل: 20 درجة نهاراً و 16 ليلا

في البقاع: 16 نهاراً و 8 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 7 درجة ليلاً

على الجبال 2000 متر: 5 نهاراً و 0 ليلاً،

الرطوبة: 65 الى 80%

الرياح: غربية الى جنوبية غربية سرعتها 15 الى 25 كم في الساعة تشتد يوم الاربعاء لتتراوح بين 65 و 85 كم في الساعة

الضغط الجوّي:1008hpa