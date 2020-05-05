جديد ملف الفيول المغشوش: دعوة وزراء إلى جلسة استماع

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استجوب قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور ثلاثة موقوفين جدد في ملف الفيول المغشوش، قبل أن يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقهم بجرم قبض رشى. ويرتقب أن يمثل رئيس المنشآت النفطية سركيس حليس أمام القاضي منصور في الجلسة المحددة اليوم، بعد تواريه عن الأنظار، من جرّاء تسطير مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه. كما طلب القاضي منصور الاستماع يوم غد الأربعاء إلى إفادة وزيري الطاقة السابقين محمد فنيش وندى البستاني والمدير العام لشركة الكهرباء كمال حايك والمهندس يحيى مولود للتوسع في التحقيق بشأن العقد الموقّع مع شركة سوناطراك.

كذلك فتحت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تحقيقاً في قضية الباخرة aspo المحمّلة بنفط غير مطابق للمواصفات، وأعطت لمفرزة جونية القضائية إشارة المباشرة في التحقيقات.