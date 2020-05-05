عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 5 أيار 2020

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الأخبار: روسيا وسوريا: حرب الشائعات

نصر الله: لن نسلّم رقابنا لصندوق النقد

استنفار الطوائف من المحافِظ إلى الخلوي









الديار: «خلط اوراق» عشية لقاء بعبدا... «استدارة» جنبلاطية «وبيت الوسط» وحيدا

نصرالله : لا نقوم «بتهريب» الدولارات ولا استسلام لشروط «صندوق النقد»

«كباش» سياسي حول «الفساد النفطي » وانتفاضة ارثوذكسية على «الظلم»





نداء الوطن: "مساعدة لبنان مرهونة بالتزام الحكومة مساراً شفّافاً من الإصلاحات"

فرنسا: الاستعانة بصندوق النقد لا تكون بشروط "حزب الله"



البناء: جنبلاط من بعبدا: لا ثنائيّات وثلاثيّات لإسقاط الحكومة… وحردان لتفادي التشنّج الطائفيّ نصرالله: العلاقة بأمل ثابتة * خطة الحكومة خطوة مهمة * لا تفويض مفتوحاً مع الصندوق *المصارف تعتدي على الناس *المناخ الداخلي يسمح بالتهدئة * الأولويّة لمكافحة الغلاء

اللواء: جنبلاط في بعبدا يهادن.. واستياء أرثوذكسي من مصادرة الحصة الوظيفية

التعبئة تحضر في مجلسي الدفاع والوزراء.. وغياب رؤساء الكتل يحرج عون



النهار: مناورات العهد و"الحزب" لا تجمل الخطة

الجمهورية: قبل الخطة.. ماذا عن الجائعين؟



the daily star: UN Security Council urges support for Lebanon



l'orient le jour: La reprise oui, mais à quel prix ? demandent les commerçants