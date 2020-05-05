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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 5 أيار 2020

5
MAY
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر سياسية تابعت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى قصر بعبدا ولقائه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن أحد نواب الشوف في تكتل لبنان القويّ يحتفظ بعلاقة خاصة مع جنبلاط ويحرص على ترميم مناخات التوتر بين الحزب والتيار الوطني الحر هو ساعي الخير الذي أشار إليه جنبلاط في كلمته من قصر بعبدا.

 

كواليس

اعتبرت مصادر أمنية أردنيّة أن مصير مخيم الركبان هو المؤشر الذي يكشف حقيقة النيات الأميركية تجاه البقاء في سورية أو تسريع الانسحاب منها. وقالت المصادر إن الحفاظ على وضع المخيم يستدعي رعاية إنسانيّة ملحة فإن قام الأميركيون بتقديمها فهم باقون وإن اتخذوها ذريعة لتسوية تعيده لسلطة الدولة السورية فذلك معناه قرار بالانسحاب.

 

 



اللواء: أسرار

همس
لم يستبعد مصدر مالي أن يتفاجأ لبنان بجواب صندوق النقد الدولي، لجهة شروط الإقراض إذا كان مثل هذا الخيار ما يزال متاحاً؟


غمز
تسعى قيادات سياسية رفيعة إلى لملمة حركة الاعتراض على الأوضاع داخل قواعدها باتصالات مباشرة مع المفاتيح المؤثرة.


لغز
عاد توزيع الحصص الغذائية ليستفز عصبيات عائلية ومحلية، على خلفية «ابن الست والجارية» على نحو ما حصل خلال المساعدات التي قدّمت في السنوات الماضية.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا


تبيّن أن عدداً من نواب لجنة المال والموازنة لم يطلعوا مسبقاً على الخطة الاقتصادية بل هم فوجئوا بالأرقام الواردة فيها.

علّق خبير مالي مرموق على ما تضمنته الخطة الحكومية بالقول: "أرقام غير مترابطة وغير مفهوم على أي سعر صرف موضوعة".

سألت أوساط نيابية معارضة عما إذا كان النائب حسن فضل الله سيعلن خلال مؤتمره الصحافي عن ملفات فساد تتعلق بالحلفاء أو أنه كعادته سيكتفي بإذاعة أرقام وإثارة شبهات عمومية تتهم الخصوم بلا تسميات؟

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