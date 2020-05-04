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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"







عشية اجتماع بعبدا التشاوري شكلت زيارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط القصر الجمهوري المفاجأة الابرز بالشكل وبالمضمون حيث اطلق سلسلة مواقف مشددا على ضرورة تنظيم الخلاف.



جنبلاط اعتبر ان الوضع غير مناسب لتغيير الحكومة وأكد ان لا علاقة له باي احلاف لا ثنائية ولا ثلاثية وهذا الامر له علاقة بحساباته الخاصة.



وبانتظار ان تحسم الكتل النيابية موقفها من المشاركة في لقاء بعبدا الذي ستغيب عنه كتلة المستقبل اعلن جنبلاط انه سيغيب عن هذا الاجتماع نتيجة ارتباطه بموعد طبي الا انه سيرسل ملاحظات الحزب واللقاء الديمقراطي حول خطة الحكومة.



هذه الخطة التي رأى فيها السيد نصرالله خطوة على الطريق وقال بالمبدأ لسنا ضد أن يطلب لبنان تعاونا ومساعدة من أي جهة لكن الاستسلام المطلق مرفوض مشددا على نقاش لمعرفة الشروط والبرامج واصفا الكلام عن ان الحزب يريد السيطرة على حاكمية مصرف لبنان بالمسخرة.



في المقابل لاقت الهيئات الاقتصادية جمعية المصارف برفضها الخطة المالية الاصلاحية معتبرة انها تتضمن مشاريع انقلابية على جوهر نظامنا الاقتصادي الحر.



وسط كل ذلك يتخبط اللبناني في واقع مأزوم وسط انهيار مالي افقد راتبه قيمته الشرائية وغلاء فاحش في اسعار المواد الغذائية.



فبات هذا المشهد يتكرر في يومياتنا.



ففي مشهد مستفز ومؤلم ظهر رجل برفقة زوجته الحامل في أحد الشوارع اللبنانية يأكلان من حاوية النفايات.



ويظهر الرجل وهو يحاول ايجاد طعام جيد لم يفسد بعد داخل النفايات ليأكل منه ويقدمه لزوجته الحامل.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"





عشية لقاء بعبدا منتصف الأسبوع حفلت أجندة مطلعه باللقاءات والمواقف في كل الإتجاهات.

في عين التينة لقاء مطول بين رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وحسان دياب، وفي بعبدا لقاء من خارج السياق بعد التوترات الأخيرة جمع رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الذي أبدى إعتقاده أن الوضع غير مناسب اليوم لتغيير الحكومة، مشددا على أنه لا يسعى لذلك ولا علاقة له بأي إحلاف لا ثنائية ولا ثلاثية.





ومن اللقاءات إلى المواقف حيث أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالة تلفزيونية أن الحزب بالمبدأ ليس ضد أن يطلب لبنان تعاونا ومساعدة من أي جهة، معتبرا في الوقت نفسه أن الإستسلام المطلق مرفوض والمنطق يقول أن تقوم الحكومة بنقاش في هذا الأمر لمعرفة الشروط والبرامج.

وشدد السيد نصرالله على أن أي تفويض لم يحصل بعد من أي جهة في البلد للذهاب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وتبنى كلام الرئيس نبيه بري عن العلاقة بين حركة أمل وحزب الله، مؤكدا ألا اختلاف بين الطرفين وأن ثمة تواصلا يوميا بينهما.

بعد الموقف السلبي من جمعية المصارف تجاه الخطة الإقتصادية انضمت إليها الهيئات الإقتصادية التي رأت في الخطة مشاريع إنقلابية على جوهر النظام الإقتصادي الحر قائلة إنها ستتصدى للبنود الخطرة وإنها تعول على مجلس النواب للحؤول دون إقرار التجاوزات.







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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"





لو مورست الضغوط وصرفت الجهود لكي تأتي الخطة المالية الاقتصادية مكتملة الأوصاف تقنيا، لكانت فرضت نفسها على المعارضة وأراحت الموالاة الممثلة بحكومة اللون الواحد، لكن السلطة فضلت استيلاد الخطة المعروفة المليئة بالشوائب، ويجري منذ تلك اللحظة صرف مجهود كبير لاستدراج المكونات السياسية المعارضة لإعطاء براءة ذمة للحكومة والعهد بما يجعل الكل ضالعا في الجريمة، فيسود عندها صمت الحملان ويشتغل منشار السطو على مدخرات الناس ، ويتم مساواة الفقير الذي وضع فلوس آخرته في المصرف و الغني الآدمي، بسارق المال العام والغني الأزعر، ما سيهشل المستثمرين ويغير وجه لبنان المالي-الاقتصادي





و ما يحذر منه المراقبون أن لقاء بعبدا لن يؤتي الثمار المرجوة بل سيظهر الخلاف اللبناني العميق حول الخطة، فيما المطلوب دوليا إجماع لبناني عريض عليها.



والمؤشر الأسطع على هذا المنحى، توزع الكتل النيابية الكبرى المدعوة الى القصر، بين من سيمتنع عن الحضور ومن سيحضر ويتحفظ، ومن سيحضر ويوافق، و من دفع الى الحضور بوساطة كريمة من مجهول مقرونة بوعود، كوليد جنبلاط .



وفي سياق الإرباك الرسمي، بدا لافتا إصرار السلطة على مشاركة القوات وتيار المستقبل للبصم على الخطة او تغطيتها بمجرد حضورهما، فيما يتهم الرئيسان عون و دياب الفريقين : القوات بإفشال العهد وحكومته، والمستقبل، بمسؤولية الحريرية السياسية ووريثها عن إفلاس البلاد.



توازيا، واستشعارا منها بخطورة المسار الرسمي، كسر اجتماع لجنة المال والموازنة، بحضور 52 نائبا، قدسية الخطة المالية ونهائيتها وأكد بأنها ستخضع للنقد والنقاش. والتصحيح في البرلمان، ولن تمر في شكلها الحالي.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"





صارت الخطة الانقاذية الاصلاحية للحكومة عنوانا كبيرا اساسيا الى جانب كورونا والازمة الاقتصادية واللازمة السياسية .





فتح حسان دياب ثغرة في جدار الصد الاوروبي وسد الممانعة الاميركي والحجر الدولي . بات الموقف الدولي من حكومته وخطته الاصلاحية اكثر تساهلا واقل تشددا .



الموقف الداخلي بين مؤيد بصراحة ومساند بتحفظ ورافض بشدة وفقا لبورصة المصالح النفعية ومؤشر الاسهم السياسية لاطراف صارت اسعارها اقل من سعر برميل النفط وصدقيتها مثل الفيول المغشوش . فرنسا تحاول الابقاء على موطىء قدم وابقاء لبنان تحت مظلة النأي بالنفس عن صراع ايران واميركا والحفاظ في الوقت عينه على التباعد السياسي مع حكومة حسان دياب من دون ان تقطع معه شعرة سيدر .





واشنطن وباريس وبعض العرب لا يرتاحون الى مسار ومنحى بدأت تباشيره على الارض الاسبوع الماضي في مناطق محددة وينذر بتحول الاحتجاجات الى اضطرابات مرورا باعتداءات وصولا الى صدامات، ليست واشنطن تحديدا في وارد التسامح معها او السماح بها، اقله في المرحلة الراهنة . واشنطن باتت تدعم حكومة دياب بشروط وبالحد الادنى لكنها ايضا تضع شروطا على المعارضة والحراك : لا للعنف في الشارع ولا للتعدي على الجيش ولا لزعزعة الامن .رواشنطن كما باريس توازن وتهادن . السبب : الحكومة صمدت وتجاوزت موجة المد الاولى واخرجت خطة تتحدث للمرة الاولى بالارقام وليس بالاوهام . بالمقاربة الواقعية وليس بالمواربة النفاقية . خطة فيها مصارحة ومكاشفة واهداف ونقطة وصول . خطة ليس بالوصايا العشر وليست بعظة الجبل ولا بخطة مارشال لكنها الاولى منذ سنوات طويلة فيها احترام لعقول اللبانيين ووقف الاستهتار الفج والانبهار الساذج بنموذج مالي اقتصادي لم يقدم للبنانيين سوى الافلاس على طبق من جوع .





هي باختصار تفتح الطريق الى البنك الدولي وتحرر سعر صرف الليرة وتقوم بهيركات محدود جدا جدا على ايداعات محددة، لكن مفتوحة على اسئلة وعلامات تعجب كبيرة بهدف التمويل الداخلي bail in . خطة تقفل مزاريب الهدر وزواريب العهر . صحيح انها لا تضع اللصوص في السجن لان ذلك مهمة القضاء لكنها تسعى لاستعادة الاموال وتظهير الامال والاهم اعادة الثقة ..





واشنطن غير متيمة بحكومة دياب لكنها غير مهتمة بالفركشة المتواصلة والتعثر الحاصل في مسيرة المعارضة التي هي عمليا معارضات اليوم . معارضة تستعدي رئيسا وتستجدي تيئيسا . يحيدون حزبا وزعيما ولا يجرأون على مواجهته ويتطاولون على مقامات لسد العجز في ميزان الشجاعة ..





البعض منهم بدأ معركة منذ يومين على جبهتين بعبدا والسراي وهو مقتنع بان فترة اجتياز الصحراء ستمتد على الاقل ل3 سنوات متبقية وخصوصا بعد رفض دعوة رئيس الجمهورية الى بعبدا فيكسر الجرة نهائيا ويغازل مرجعية على انها المكان الاصلح لاي كلام ونقاش في وقت ستكون هذه المرجعية اول المشاركين بفعالية في حوار الاربعاء .





البطريرك الراعي يدعم العهد والجيش والحكومة والنائب السابق وليد جنبلاط في بعبدا في خطوة ايجابية عاكست مسارا سلبيا لاسابيع ويستبق زيارة القصر بتويت داعم للجيش اللبناني , والسيد حسن نصرالله يعطي ضوءا اصفر اخضر لخطة الحكومة الاصلاحية وتفهما متحفظا للتوجه الى صندوق النقد الدولي ويطمئن رياض سلامة والمصارف ويرد عن المقاومة تهم واضاليل وضع اليد ويتفهم باقتناع الهيركات على فئة استفادت واستزادت ونامت على امجاد الفوائد ونعيمها ..





كل الكلام عن اسقاط حكومة حسان دياب بات محصورا بمكان واحد وفريق واحد ربما ..





المجتمع الدولي انتقل من اللامبالاة تجاه لبنان الى المراعاة تجاه حكومته . هذا لا يعني ان على الحكومة ان تنام على حرير تأييد لم يعلن وانعطافة لم تحصل . اميركا داخلة في سباق رئاسي وتحاول لململة وضع صحي كارثي وكذلك اوروبا . لكن اوروبا ضمنا وايران علنا تتمنيان الا يكون ترامب في البيت الابيض لسنوات 4 جديدة .





على اللبنانيين ان يتوقعوا في المرحلة الاتية حربا شعواء وبكاء وعواء على الحكومة واقلام صفراء ودعاية سوداء مترافقة مع حملات تيئيس وشائعات ترويع واكاذيب تجويع . كل ذلك لان البعض اصبح خارجا . واقفا في العراء مجردا من كل شيء الا الهراء ..





يروي عالم النفس السويسري المرموق كارل غوستاف يونغ انه عندما كان طفلا سأله عمه : هل تعلم يا كارل كيف يعاقب الله الخطأة ؟ وتابع : يجعلهم ينتظرون ..





هناك من سينتظر طويلا .. ومن كان بلا خطيئة فليخرج من صف الانتظار.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"





تراجع كورونا نسبيا فرض تخفيف إجراءات التعبئة العامة ، والنتيجة لاحقا، لمعرفة إذا كان التخفيف لن يؤثر سلبا على عداد الإصابات ... وتراجع الصخب السياسي فرض تعديل قواعد الإشتباك بين القوى والمراجع : رئيس التقدمي وليد جنبلاط في بعبدا، ويتحدث بعد لقائه رئيس الجمهورية عن "حساباته الخاصة وتنظيم الخلاف مع التيار الوطني الحر" ... مهادنة جنبلاط العهد، وهي ليست الأولى، تأتي قبيل تعيينات تعني المختارة مباشرة، وهي قيادة الشرطة القضائية وأحد نواب حاكم مصرف لبنان، وهذه الملفات بالنسبة إلى جنبلاط أولى من التحالفات السياسية ...





رئيس الحكومة حسان دياب في عين التينة بعد اسبوع على الجلسة العامة، التي ختمها رئيس المجلس بمخاطبة رئيس الحكومة: ما حدا بيعلمني شغلي ... بعد تلك المبارزة، جرت في عين التينة اليوم عملية غسل قلوب بين الرئاستين الثانية والثالثة. وفي المعلومات أن عين التينة اوضحت للرئيس دياب أن عمل مجلس النواب في ما يتعلق بالخطة المالية، يبدأ بعد أن يقلع عمل الحكومة مع صندوق النقد الدولي ...





حتى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان اقل صخبا وتصعيدا: ايد الخطة المالية، ولكن لا تفويض على بياض لصندوق النقد الدولي ، وكل نقاش مع الصندوق يجب ان يعود ويناقش في الحكومة ... هل هذا يعني ان الفريق اللبناني الذي سيفاوض صندوق النقد الدولي لن يحمل تفويضا كاملا ؟ وهل يقبل صندوق النقد بوفد محدود التفويض ؟





السيد نصرالله ، وفي موضوع الدولار والإتهامات التي توجه إلى حزب الله بانه يمتص الدولار من السوق لأرساله إلى سوريا ، قال كاشفا للمرة الأولى : " نحنا منجيب دولار عالبلد ، ما مناخد دولار من البلد " ... وفي ملف محافظ مدينة بيروت ، إلتأم اجتماع ارثوذكسي هام لدى المطران عودة . صخب هذا الملف تراجع نسبيا بعدما علم ان لا تعيينات هذا الأسبوع ، لا بالنسبة إلى محافظ بيروت ولا بالنسبة إلى مجلس الخدمة المدنية ...





في ملف الفيول غير المطابق ، يبدو أن بقعة التحقيقات ستتوسع ، وفي هذا المجال تشير المعطيات الى أن القاضي نقولا منصور سيستمع إلى وزير الطاقة الأسبق محمد فنيش، الذي تم توقيع العقد مع شركة سوناطراك إبان توليه الوزارة ، كذلك سيستمع إلى وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني, وإلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومدير الشركة التي تشغل معمل الذوق .



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"





مقاربا كل ملفات الساعة، وواضعا نقاط الصراحة والصدق على الحروف السياسية والاقتصادية والمالية والمصرفية، اطل الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في شرح واف للبنانيين، ولكل من يعنيهم الامر..





الخطة الاقتصادية للحكومة ابرز ملفات المرحلة بتشعباتها السياسية والاقتصادية، قاربها السيد نصرالله بكل واقعية ، معتبرا انها خطوة مهمة وكبيرة على الطريق، اكثر ما تحتاجه التحصين الوطني عبر التوافق، وفي هذا السياق جاء فهم حزب الله لدعوة رئيس الجمهورية الى لقاء بعبدا الذي سيشارك فيه حزب الله، فالمطلوب حاليا انقاذ البلد، وهو ما يحتاج الى الهدوء والتعاون بعقول وقلوب مفتوحة..





الجدل المفتوح حول صندوق النقد الدولي اشار اليه السيد نصرالله، فحزب الله ليس ضد طلب المساعدة من اي جهة، لكن الاستسلام المطلق مرفوض، واصوات الحذر مطلوبة، ومن المنطقي ان تقوم الحكومة بالنقاش لمعرفة الشروط والبرامج، ومن ثم طرح النتائج على مجلس الوزراء.





ما أثير حول علاقة حزب الله بالقطاع المصرفي اوضحه السيد نصرالله: نحن لا نريد تدمير او اسقاط او السيطرة على القطاع المصرفي الذي بالغ بالاجراءات ضدنا، بناء للمطالب الاميركية، ووصل الى حد العدوان علينا، الا اننا منزعجون من تصرف البنوك المذل مع المودعين، وهذا من اسباب رفضنا لسياسات هذا القطاع . اما نصيحة السيد لهم بان يبادروا لمساعدة الحكومة في مواجهة الازمة الحالية، والا فان افكارا اخرى مطروحة خصوصا اتجاه من حصد ارباحا بمليارات الدولارات خلال السنوات الماضية.





السيد نصرالله أكد على ثبات العلاقة بين حركة امل وحزب الله، مؤكدا انها مصلحة وطنية ومصلحة للمقاومة، اما القرار الالماني بوصم حزب الله بالارهاب، فقد رأى فيه السيد نصرالله قرارا سياسيا متوقعا، يعبرعن الخضوع للارادة الاميركية، وجزء من الحرب الاميركية -الاسرائيلية على المقاومة، لكنه لن يؤثر على المقاومة وموقفها كما أكد سيدها..







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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"





رفعت التعبئة جزئيا في لبنان فوصلت الى الناس رفعا شبه كلي بكامل مظاهر التجوال والازدحام وتزيين مرحلة الوباء بقص الشعر وزيارة المقاهي، لكن السياسيين كانوا الأسرع في تقليم الأضافر من خلال حرب محوراها: الخطة الاقتصادية والفيول المغشوش .

وفي كلا الملفين تدور معارك كسر العضم فالمستقبل يقلب الطاولة على بعبدا وعلاقة المردة بالتيار اصبحت على برميل مازوت

وبعد تحصن مدير المنشآت النفطية سركيس حليس في عرين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، عاد وامتثل لاستدعاء القضاء إذ يحضر الثلاثاء جلسة لدى القاضي نقولا منصور على أن يستمع القضاء ايضا يوم الاربعاء الى شهادة وزيري الطاقة السابقين محمد فنيش وندى بستاني .

وهذا الرضوح يأتي إثر اعتبار المردة أن التيار الوطني يمارس كيدية سياسية غير أن الاحتماء تحت حصانة السياسيين ومنازلهم كانت ستؤدي الى اتهام المردة بكيدية مماثلة وبالتمرد على القضاء واستباق أحكامه، بما يؤكد ان البراءة أو الإدانة هي احكام سياسية وغير قضائية .

وبقضاء أم بأقدار سياسية فإن الذهنية لن تتغير: حليس في حمى مارد أخضر قبله قتلة في حصانة دارة خلده ، ثم تحت صومعة المختارة، وليس آخرا ما ظهر من حمايات برعاية بيوت الله والكنيسة البطريرك الراعي يشيد عمرانا دينيا حول حاكم مصرف لبنان والمطران عودة يمنح حصانته لمحافظ بيروت .

ومن خلف الجدران الطائفية العازلة للدولة المدنية تستمر السهام السياسية في التراشق قبل أربعاء الخطة في بعبدا . وآخر المواقف ما أعلنه النائب ماريو عون للجديد من أن تيار المستقبل يبخ السموم منعا للسير في الخطة. أما المستقبل فقد استمر على اتهام العهد بالكيدية واختزال المؤسسات وانتهاك الدستور كما اكدت النائبة رولى الطبش التي رأت أن المعارضة أصبحت ضرورة والترقيع لم يعد جائزا.





ولكن زعيم الحزب التقدمي وليد جنبلاط انسحب من اي حلف للمعارضة شكليا على الاقل، فهو زار بعبدا اليوم معلنا انه لا يريد اسقاط الحكومة مطالبا بتنظيم الخلاف وقال انه زار القصر بمبادرة من وسيط اتضح لاحقا انه النائب فريد البستاني .





جنبلاط تموضع ونبيه بري " يبنشر " لقاء بعبدا بحسب توصيف جريدة نداء الوطن التي قالت ان رئيس المجلس نجح نجاحا باهرا في الوقوف خلف الكواليس حاملا عصا المايسترو إلى جانب المستقبل و الاشتراكي و المردة ليقود حلفا رباعيا في مواجهة محاولة سلب مطرقة لقاء الأربعاء النيابي من عين التينة وتجييرها بالمونة الرئاسية إلى قصر بعبدا .

وامام استعراض المواقف السياسية يظهر حزب الله " فاعل خير " مقدما نفسه وسيطا للمساعدة وسفيرا للنيات الحسنة بين الجبهات، إذ استدعى الأمر و أعلن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله استعداده للتقريب داعيا القوى والناس الى اعطاء فرصة للحكومة المستعدة لنقاش ايجابي على خطتها الاقتصادية وربما لتعديلها

وأفرد نصرالله طلته التلفزيونية لرزمة من النفي على ادعاءات كاذبة تطال الحزب معلنا ان لا وجود للتنظيم في المانيا وانها حملة سياسية اميركية اسرائيلية .

والنفي انسحب على اتهام الحزب الحملة على المصارف، فقال ان حزب الله لا يسعى الى تدميرها او العدوان عليها او السيطرة والسطو، ورأى أنه كلام سطحي وسخيف وبلا قيمة وللتعمية وقال " الى بعض الي لحم كتافهم من المصرف ما يطولوا لساناتهن " .





واكد أن "الحزب لا نشاط له في قطاع الصيرفة " لا نبيع ولا نتشري الدولار ونحن زبون عند الصيارفة " وأن اتهامه بتهريب الدولار الى ايران وسوريا كذب ايضا لا بل إن الحزب يجلب الدولار الى البلد .

وفي الحرب على الفساد ولمناسبة مرور عامين على اطلاقها كشف نصرالله عن مؤتمر صحافي سيعقده النائب حسن فضل الله الخميس او الجمعة المقبلين .

وقال انه سيقدم فيه بالوثائق والارقام والمفيد غير الممل تفاصيل نتائج هذه الحرب.



