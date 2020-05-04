living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحكومة تسلمت أجهزة تنفس تتمتع بمواصفات عالمية من الحكومة الإيرانية

4
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تسلمت الحكومة مساء اليوم، في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، هبة من الحكومة الإيرانية عبارة عن تجهيزات ومعدات طبية وفحوصات PCR، بحضور وزراء: الصحة العامة الدكتور حمد حسن، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، والأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار، السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، نائب رئيس المطار يوسف طنوس، مستشار وزير الأشغال بيار بعقليني، ومدير مكتب وزير الأشغال شكيب خوري.

وزير الصحة
وقبل تسلم الهبة، تحدث وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن عن "أهمية هذه الهبة، التي هي عبارة عن 15 جهاز تنفس مع عدد كبير من فحوصات PCR، إضافة إلى العديد من مستلزمات العناية والحماية الشخصية" وقال: "إن الرسالة التي وصلتنا من الجمهورية الاسلامية هي رسالة المحبة والأخوة والصداقة. لقد سعينا كثيرا في وزارة الصحة العامة مع العديد من الشركاء الأوروبيين والمنظمات الأممية للحصول على أجهزة كهذه، ولكن بعد عناء شديد استطعنا منذ أيام عدة الحصول على عدد من هذه الأجهزة".

وأشار إلى أنه "في وقت تكافح فيه الجمهورية الإسلامية هذا الوباء بيد، فهي تمد باليد الأخرى يد العطاء والمحبة"، وقال: "لذا، أتقدم باسم الحكومة والشعب وكل أطياف المجتمع اللبناني بالشكر الجزيل والتقدير العالي لهذه الهبة، متمنين للأخوة في الجمهورية الإسلامية العافية والصحة والدوام على هذا التطور التكنولوجي المميز، رغم الحصار، نعم رغم الحصار".

ولفت إلى أن "أجهزة التنفس هذه تتمتع بمواصفات عالمية، وهي تضاهي بجودتها الدول الأوروبية بمعظمها"، وقال: "إن أهميتها، كما قلت، تكمن في العطاء في هذا الوقت الحساس، الذي نحن في أمس الحاجة فيه إليها".

وتوجه حسن بكلامه للسفير الإيراني قائلا: "شكرا سعادة السفير، شكرا للشعب الإيراني وللجمهورية الإسلامية".

السفير الإيراني
من جهته، تحدث السفير الإيراني فهنأ بحلول شهر رمضان، وقال: "إن هذه الهبة هي مبادرة إنسانية في إطار العلاقات الإنسانية بين الشعبين الشقيقين. لقد أرسلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية حمولة تحتوي 15 جهاز تنفس وحوالى 5 آلاف فحوصات PCR وكمية من الكمامات وملابس واقية ومعقمات من إنتاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال: "كما تعلمون، هذه الأجهزة هي من أهم الأجهزة الطبية في مواجهة هذا الوباء وللحفاظ على حياة الناس من هذا الفيروس. في إيران، بدأنا في بعض المصانع بإنتاج هذه الأجهزة. وقبل فترة، زاد إنتاج ايران من أجهزة التنفس، ووصلنا إلى مرحلة التصدير الى الخارج".

أضاف: "بالنسبة إلى فحوصات PCR فهي من إنتاج إيران. وفي الأيام الاخيرة، وصلت القدرة الى مرحلة التصدير الى الخارج. وقبل يومين، أعلن نائب الرئيس الإيراني في المجال العلمي تصدير تلك الفحوصات إلى عدد من البلدان في العالم، وهذه المساعدات لها دلالات عدة أهمها وقوف الشعب الايراني والجمهورية الإسلامية الإيرانية الى جانب الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا وغير كورونا، ونحن على استعداد للدعم والمساعدة من أجل تعزيز العلاقات والتعاون مع الشعب اللبناني الشقيق في كل المجالات من الصحة والاستشفاء الى مجالات اخرى، وفي أي مجال. نحن بامكاننا مساعدة ودعم اشقائنا في لبنان، ونشكر معالي الوزراء على حضورهم على امل الاستمرار في هذا التعاون مع بعض لننتصر على هذا الوباء ونتقدم في كل المجالات".

حتي
بدوره، قال حتي: "اود ان اكرر شكري وتقديري للجمهورية الإسلامية الإيرانية وللشعب الإيراني الصديق على هذه الهبة الهامة جدا في طبيعتها و توقيتها، والتي تعكس طبيعة الصداقة والتعاون القائمة بين شعبينا". وكرر حتي شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية و القيادة الإيرانية. 

نجار
اما نجار فاستهل كلمته بالتهنئة بحلول شهر رمضان الكريم "الذي ننتظره من سنة الى اخرى لما يحمل من صفات الإنسانية والتآخي"، وقال: "الهدية بالنسبة لي تعبر عن شعور، وهديتكم لنا تعبير عن شعور محبة واخوة انسانية راقية، وهي حقيقة هدية حياة. ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعبا وحكومة من خلال سعادة السفير، ونشكركم لأنكم تمدون يد العون الى بلد شقيق هو لبنان وقد اعتدنا منكم على هذه الأمور، ونتمنى للجمهورية الإسلامية الإيرانية التقدم و الأزدهار، وان يقابل كل ما تقومون به من مساعدات باطنان مضاعفة من الخيرات، ونتمنى للعالم اجمع ان يتغلب على هذا الوباء وتعود الحياة الى طبيعتها وان تفتح المطارات".

بعد ذلك توجه الحضور الى باحة المطار حيث جرى تسلم الهبة الإيرانية. 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout