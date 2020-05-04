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هذا ما أوصت به اللجنة المصغّرة المنبثقة عن لجنة كورونا

4
MAY
2020
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عقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة متابعة الاجراءات والتدابير الوقائية لفيروس كورونا اجتماعها مساء اليوم في السرايا الحكومية، برئاسة الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع رئيس اللجنة اللواء الركن محمود الاسمر، وحضور مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، ممثل وزير الصحة الدكتور محمود زلزلي، وعدد من اعضاء اللجنة.

وقد خصص البحث في موضوع فتح الحدود البرية مع الجمهورية العربية السورية، حيث اوصت اللجنة بفتح معبري المصنع والعبودية امام عودة اللبنانيين من سوريا وذلك نهار غد الثلاثاء بتاريخ 5 ايار من الساعة الثانية عشرة ظهرا ولغاية الساعة الخامسة عصرا، ويوم الخميس في 7 ايار من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، على أن يسمح بدخول مئة شخص من كل معبر في كل يوم من اليومين المحددين.
على ان تطبق نفس اجراءات الوقاية التي اعتمد تطبيقها في مطار رفيق الحريري الدولي امام العائدين اللبنانين من الخارج.

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