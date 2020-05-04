أعمال صيرفة غير شرعية داخل محل لبيع الأقراص المدمجة والساعات في طرابلس!

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "في اطار متابعة أعمال الصرافة غير الشرعية، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في مدينة طرابلس،اللبنانيين (ج.ب.ز) و (م.أ.ع.ز) يملكان محلا لبيع الأقراص المدمجة والساعات، يقومان بأعمال الصرافة دون ترخيص ودون التقيد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من مصرف لبنان. كما تم ضبط داخل محلهما كمية من العملات اللبنانية والأجنبية المتداول بها في أعمال الصرافة.

وبناء لاشارة المدعي العام المالي، تم توقيفهما واحالتهما مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية".