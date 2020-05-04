المكتب التربوي في التيار: للاستمرار بالتعلم عن بُعد كبديل وحيد وأساسي في هذه الظروف الإستثنائية

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بيان صادر عن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر:

يحيي المكتب التربوي في التيار الوطني الحرّ جميع معلّمي لبنان في كافة القطاعات المهنية والأكاديمية على جميع الجهود التي بذلوها خلال هذا العام الدراسي الإستثنائي، وما زالوا يبذلونها يومياً في سبيل الحفاظ على أدنى مقومات التعليم لأجيال لبنان الطالعة المعتمدة عليهم.

من هذا المنطلق، يؤكّد المكتب التربوي على أهمية الإستمرار بعملية التعلّم عن بعد، لما لها من أهمية قصوى وضرورة قطعية في ظلّ الظروف الراهنة وغير المسبوقة.

توازياً، يحذّر المكتب من مغبّة الإمعان في استغلال بعض العثرات التقنية خلال عملية التعلّم عن بُعد كشمّاعة تُعلّق عليها كافة التبريرات غير المنطقية لوقفها لغاية في نفس يعقوب، خاصة وأن وجود هذه العملية كبديل جوهري في الوقت الحاضر عن التعليم المباشر لهو أفضل بأشواط من وقف عملية التعليم بشكل تام، ناهيك عن أن استمرار التعليم عن بُـعد يحفظ حق الأساتذة المتعاقدين بالساعة في التعليم الرسمي.