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يمكن أن يفوز شخص من لبنان هذا الثلاثاء بالجائزة الكبرى بقيمة 215 مليون دولار

4
MAY
2020
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يمكنك الفوز بالجائزة الكبرى لليانصيب الأميركي Mega Millions من دون مغادرة منزلك!

 إنها الجائزة الأكبر في العالم وهي متاحة للفوز في سحب الثلاثاء. وما يثير الدهشة أنك لست مضطرًا للسفر إلى الولايات المتحدة من أجل الحصول على فرصةٍ لربح الجائزة الكبرى الضخمة ليانصيب Mega Millions. ففي إمكانك المشاركة في Mega Millions هذا الثلاثاء من دون أن تغادر منزلك في لبنان!

 إذا ظننتَ أن المشاركة في Mega Millions متاحة للمقيمين في الولايات المتحدة، وحسب، فلدينا أخبار سارة لك. يمكنك الآن ولوج الإنترنت وشراء تذاكر رسمية ليانصيب Mega Millions من خلال الخدمات التي يقدمها إليك موقع theLotter.com.

 يقول الناطق الرسمي باسم theLotter أدريان كورمانز: "عدَّلت ألعاب اليانصيب الأميركية كمثل Powerball وMega Millions قوانينَها منذ بضعة أعوام وكانت النتيجة: جوائز كبرى مغرية جدًّا. رأينا مذذاك ارتفاعًا متزايدًا في أعداد اللاعبين من منطقة الشرق الأوسط عمومًا ولبنان خصوصًا. ولا عجب... لقد قدمنا جائزتين كبريين بقيمة 1.6 مليار دولار أميركي- قدمت Powerball إحداهما في كانون الثاني 2016، وفي تشرين الأول 2018، فاز رابح واحد بالمبلغ عينه في يانصيب Mega Millions. إنها حقًّا الأشياء التي تُبنى عليها الأحلام".

 إليكَ طريقة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 215 مليون دولار من لبنان:

 

  1.  إفتح حسابًا على موقعtheLotter.com ، الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت.
  2.  اختر يانصيب Mega Millions من بين أكثر من 45 يانصيبًا متوافرًا على الموقع.
  3.  إملأ بطاقتك بالأرقام المفضَّلة لديك، أو إلجأ إلى الاختيار العشوائي الذي يوفره لك الكومبيوتر.
  4.  حدِّد عدد الشبكات الذي تريده، أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبينLottery Syndicate لتزيد من فرص فوزك.
  5.  قم بتأكيد شراء التذكرة وستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.

 

theLotter هو الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت. هواة اليانصيب من كل مكان يثقون بالموقع وبعملياته البسيطة والآمنة للمشاركة في أكبر ألعاب اليانصيب، ومنها Mega Millions و Powerballو EuroMillionsوEuroJackpot وSuperEnalotto. يلجأ theLotter إلى وكلاء في مكاتبه المحلية لشراء تذاكر اليانصيب الرسمية بالنيابة عن عملائه في كل أنحاء العالم. يضيف الموقع رسوم العملية على سعر التذكرة التي يشتريها العميل، ليحصل في المقابل على نسخة عن التذكرة قبل السحب. لا تُحسم أي عمولة من التذاكر الرابحة.

على مرِّ السنين، قدم theLotter جوائز فاقت الـ99 مليون دولار لأكثر من 5.5 مليون رابح من حول العالم.  

 

لمزيدٍ من المعلومات عن طريقة المشاركة في Mega Millions عبر الإنترنت، تفضل بزيارة موقع theLotter.com.

حظًّا سعيدًا ونرجو منك المشاركة بمسؤولية!

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